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Οι αντιξοότητες δεν τον... λυγίζουν

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Ναι μεν δεν έφτασε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, όμως στάθηκε καλά

Για τον Απόλλωνα η εξόρμηση στο ΓΣΠ, για να παίξει με την Ομόνοια, ήταν από τις δυσκολότερες της σεζόν. Και από τη στιγμή που δεν έχασε, σαφώς και μπορεί να αισθάνεται ικανοποιημένος. Ναι μεν δεν έφτασε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, όμως στάθηκε καλά, παρόλες τις αντιξοότητες που είχε να αντιμετωπίσει, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους πράσινους.

Στο ήδη φορτωμένο ιατρικό δελτίο με τους Ανδρέου, Μπράουν και Λιούμπιτς, προστέθηκε ο Άλεν Όζμπολτ (στομαχικές διαταραχές) που ήταν σε φόρμα και ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής ενώ έγιναν αλλαγή οι Σπόλιαριτς και Γκασπάρ πριν το ημίχρονο. Και με έξι παίκτες εκτός, που κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν στην ενδεκάδα, ο Ερνάν Λοσάδα δεν είχε ευελιξία κινήσεων. Βρήκε όμως τον τρόπο να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να έρθει ένας βαθμός που κρατά αήττητο τον Απόλλωνα. Kλειδί, αποτελέσε ο Λεωνίδας Κονομής ο οποίος από κεντρικός αμυντικός, μετατοπίστηκε στο κέντρο και έδωσε πολλές μάχες, όντας ξανά από τους κορυφαίους.

Οι πέντε βαθμοί, βάσει προγράμματος, δεν είναι κακή συγκομιδή για τη Λεμεσιανή ομάδα. Είχε να παίξει με Άρη (2-2), Ανόρθωση (3-1) και Ομόνοια (0-0). Δεν πανηγυρίζει, όμως είναι θετικό το πρόσημο. Τα δύσκολα παιχνίδια δεν σταματούν αφού την προσεχή Κυριακή θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ. Μπροστά στον κόσμο τους, θα επιδιώξει τη δεύτερη φετινή νίκη για να πάει ήρεμος στη διακοπή. Για τους τραυματίες δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη και το όλο σκηνικό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο 48ωρο.

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