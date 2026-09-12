Η Ανόρθωση φώναξε δυνατά «παρούσα» λυγίζοντας τον ΑΠΟΕΛ στο 90΄!

Η Ανόρθωση είναι εδώ! Η ομάδα της Αμμοχώστου πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη σεζόν, επικρατώντας με 2-1 στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος!

Η «Κυρία» πήρε δίκαια τη μεγάλη νίκη καθώς στο σύνολο του αγώνα ήταν ανώτερη από τους γαλαζοκίτρινους. Το σκορ άνοιξε ο Κίκο (με διαφορά κορυφαίος του αγώνα) με πέναλτι στο 26ο λεπτό, ο Μπακασέτας που μπήκε αλλαγή και σκόραρε στο ντεμπούτο του ισοφάρισε σε 1-1 για τον ΑΠΟΕΛ (51΄) και ο Λόπες με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κίκο (90΄) χάρισε το πρώτο τρίποντο στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Δύο ντεμπούτα και δύο... αναγκαστικές αλλαγές είχε ο ΑΠΟΕΛ. Πέραν του Μπακασέτα, την πρώτη του επίσημη συμμετοχή κατέγραψε και ο Άνχελ Γκαρθία που μπήκε στο ματς στο 71΄ αντικαθιστώντας τον τραυματία Αγγελόπουλο, ενώ λίγο αργότεαρ (75΄) με πρόβλημα αποχώρησε και ο Μαρκίνιος.

Από πλευράς Ανόρθωσης ξεχώρισε η επιστροφή του Αρτυματά στη δράση μετά από 231 μέρες καθώς ο αρχηγός της «Κυρίας», που μάλιστα ξεκίνησε βασικός, αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τις 25/1, όταν και αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο ένεκα του οποίου πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στην Ανόρθωση η οποία κυριάρχησε και δημιούργησε μπόλικες καλές φάσεις στην περιοχή του Μπέλετς. Μετά την κεφαλιά του Αρτυματά (5΄), τη σπουδαία διπλή ευκαιρία του 8ου λεπτού με τους Ντα Κρουζ και Αμποάγκι, και τη νέα διπλή φάση με Κίκο-Φουρτάδο στο 14΄, οι κυανόλευκοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 26ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Κίκο, έπειτα από ανατροπή του Κις από τον Ντέγκενεκ, η οποία υποδείχθηκε κατόπιν κλήσης του ρεφ Θεουλή σε on-field review από τον VAR Τεχράνυ. Η «Κυρία» συνέχισε να είναι πιο απειλητική και στο 42΄ «άγγιξε» το δεύτερο γκολ, με τον Ντα Κρουζ να σουτάρει μόλις έξω. Ο νωθρός ΑΠΟΕΛ κατέγραψε μόλις δύο φάσεις στο πρώτο μέρος, με σουτ των Τζούρισιτς (9΄) και Μαρκίνιος (40΄).

Η επανάληψη ξεκίνησε με τους κυανόλευκους να πλησιάζουν στο 2-0 με κοντινή κεφαλιά του Αρτυματά που δεν βρήκε στόχο, όμως το γκολ το βρήκε εντέλει ο ΑΠΟΕΛ, καθώς ο Μπακασέτας, έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα, ισοφάρισε με συρτό σουτ εκτός περιοχής (51΄). Μετά το γκολ ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και συνακόλουθα δεν δημιουργούνταν αξιοσημείωτες φάσεις από τις δύο ομάδες. Ο ΑΠΟΕΛ κατέγραψε κάποιες τελικές προσπάθειες χωρίς να απειλήσει ιδιαιτέρως, με την επόμενη μεγάλη ευκαιρία να έρχεται από την Ανόρθωση στο 87΄, με τη δυνατή κεφαλιά του Τάντι να αποκρούεται δύσκολα από τον Μπέλετς. Τελικώς, οι γηπεδούχοι λυτρώθηκαν από τον Λόπες στο 90ό λεπτό, όταν ο Πορτογάλος σκόραρε με κοντινή κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του συμπατριώτη του, Κίκο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις.

90' ΓΚΟΛ, 2-1 η Ανόρθωση με κεφαλιά του Λόπες! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κίκο.

87' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με κεφαλιά του νεοεισελθόντα Τάντι μετά από εκτέλεση φάουλ, απέκρουσε ο Μπέλετς!

86' Τάντι αντί Μίντεντορπ, Ηλία αντί Κις.

84' Κίτρινη κάρτα στον Μπακασέτα.

80' Προβολή του Γκαρθία μετά από γύρισμα του Σταφυλίδη, έξω.

78' Κίτρινη κάρτα στον Ντιόν.

75' Κι άλλη αναγκαστική στον ΑΠΟΕΛ, Γεωργίου αντί Μαρκίνιος,

71' Αναγκαστική αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ, ο Αγγελόπουλος δίνει τη θέση του στον Γκαρθία που κάνει ντεμπούτο.

70' Καραμανώλης στη θέση του Αρτυματά, Ντιόν αντί Χρυσοστόμου.

67' Εκτέλεση φάουλ του Σάστρε, δεν βρίσκει στόχο.

63' Βρόντης στη θέση του Μπαράκ.

59' Λόπες αντί Ντα Κρουζ.

56' Mακρινό σουτ του Σταφυλίδη, πάνω από τα δοκάρια.

54' Κίτρινη κάρτα στον Φουρτάδο.

51' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει ο ΑΠΟΕΛ με τον Μπακασέτα! Με συρτό σουτ εκτός περιοχής.

48' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με άστοχη κεφαλιά του Αρτυματά μετά από άλλη μια εξαιρετική μπαλιά του Κίκο.

46' Πέρεθ και Μπακασέτας στις θέσεις των Αβραμίδη και Λημνιού.

Δεύτερο ημίχρονο

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

42' Μεγάλη φάση για τους γπηπεδούχους με σουτ του Ντα Κρουζ μόλις έξω!

40' Πρώτη απειλή για τον ΑΠΟΕΛ μετά το γκολ που δέχθηκε με ωραία προσπάθεια του Μαρκίνιος και σουτ, απέκρουσε ο Κάρλστρεμ.

31' Επικίνδυνη μπαλιά του Κίκο, έδιωξε ο Μπέλετς προ του Ντα Κρουζ.

26' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ανόρθωση με εκτέλεση πέναλτι του Κίκο!

25' Πέναλτι για την Ανόρθωση δίνει ο Θεουλή! Μετά την εξέταση της φάσης για ανατροπή του Κις από τον Ντέγκενεκ.

-Κλήθηκε στο on-field review ο Θεουλή από τον VAR Τεχράνυ.

-Ζήτησαν πέναλτι οι κυανόλευκοι για ανατροπή του Κις από τον Ντέγκενεκ στην προηγούμενη φάση.

22' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με σουτ του Ντα Κρουζ μέσα από την περιοχή (μετά από κλέψιμο του Κις) και απόκρουση του Μπέλετς με το πόδι!

14' Απόκρουση του Μπέλετς σε εκτέλεση φάουλ του Κίκο, έξω στη συνέχεια η κεφαλιά του Φουρτάδο!

9' Απείλησε ο ΑΠΟΕΛ με σουτ του Τζούρισιτς από πλάγια θέση μετά από έξοχο τακουνάκι του Μπαράκ, έδιωξε ο Κάρλστρεμ.

8' Mεγάλη διπλή ευκαιρία για την Ανόρθωση! Αρχικώς ο Ντα Κρουζ έκανε το σουτ με τον Ντέγκενεκ να κόβει, ακολούθησε μακρινό δυνατό σουτ του Αμποάγκι, λίγο έξω.

5' Πρώτη τελική στο ντέρμπι με κεφαλιά του Αρτυματά μετά από εκτέλεση φάουλ, μαζεύει ο Μπέλετς.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Σεργίου, Αρτυματάς (70΄ Καραμανώλης), Φουρτάδο, Κίκο, Τόσιτς, Αμποάγκι, Χρυσοστόμου (70΄ Ντιόν), Κις (86΄ Ηλία), Μίντεντορπ (86΄ Τάντι), Ντα Κρουζ (59΄ Λόπες).

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε, Αγγελόπουλος (71΄ Γκαρθία), Ντέγκενεκ, Σταφυλίδης, Αβραμίδης (46΄ Πέρεθ), Μπαράκ (63΄ Βρόντης), Τζούρισιτς, Μαρκίνιος (75΄ Γεωργίου), Λημνιός (46΄ Μπακασέτας), Πεδρόσο.

ΣΚΟΡΕΡ: 26΄ πεν. Κίκο, 90΄ Λόπες / 51΄ Μπακασέτας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 54΄ Φουρτάδο, 78΄ Ντιόν / 84΄ Μπακασέτας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία