Ο Ολυμπιακός διαψεύδει τα ονόματα για σέντερ φορ
ΓΗΠΕΔΟ
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Aπό Ιγκλέσιας και Μαγιοράλ μέχρι Μουαντιλμπάτζι και Άνταμς
Από τον Ολυμπιακό διαψεύδονται όλες οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με ονόματα σέντερ φορ.
Όπως είναι γνωστό, προέκυψαν σήμερα (14/09) πληροφορίες για Μπόρχα Ιγκλέσιας, Μπόρχα Μαγιοράλ, Μάριους Μουαντιλμπάτζι, Τσε Άνταμς, με τους ερυθρόλευκους να εμφανίζονται στο εξωτερικό ως εμπλεκόμενοι σε διάφορα σχετικά ρεπορτάζ.
Παρότι, ωστόσο, υπήρξαν τα εν λόγω δημοσιεύματα, οι Πειραιώτες προχώρησαν σε διαψεύσεις για όλα αυτά τα ονόματα.
sport-fm.gr