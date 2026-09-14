Ο Ολυμπιακός διαψεύδει τα ονόματα για σέντερ φορ

Από τον Ολυμπιακό διαψεύδονται όλες οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με ονόματα σέντερ φορ.

Όπως είναι γνωστό, προέκυψαν σήμερα (14/09) πληροφορίες για Μπόρχα Ιγκλέσιας, Μπόρχα Μαγιοράλ, Μάριους Μουαντιλμπάτζι, Τσε Άνταμς, με τους ερυθρόλευκους να εμφανίζονται στο εξωτερικό ως εμπλεκόμενοι σε διάφορα σχετικά ρεπορτάζ.

Παρότι, ωστόσο, υπήρξαν τα εν λόγω δημοσιεύματα, οι Πειραιώτες προχώρησαν σε διαψεύσεις για όλα αυτά τα ονόματα.

sport-fm.gr