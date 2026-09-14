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Προχώρησε σε καταγγελία των Φωτίου-Τσαμπαλά η Νέα Σαλαμίνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πέρασε από τα λόγια στις πράξεις η ομάδα της Αμμοχώστου

Σε καταγγελία του διαιτητή και του VARίστα προχώρησε η Νέα Σαλαμίνα. Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει σφοδρά παράπονα από τους Φωτίου-Τσαμπαλά τόσο για τις αποφάσεις τους όσο και για τη συμπριφορά (του πρώτου). 

Αναλυτικά: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει ότι προχώρησε σε επίσημη καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων για τη διαιτησία του αγώνα της 3ης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΛ Λεμεσού, ο οποίος διεξήχθη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο Στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ».

Η καταγγελία αφορά τον διαιτητή της αναμέτρησης, Κωνσταντίνο Φωτίου, καθώς και τον χειριστή του VAR, Ανδρέα Τσαμπαλά.

Ειδικότερα, ο διαιτητής της αναμέτρησης καταγγέλθηκε, πέραν των σοβαρών διαιτητικών λαθών που του αποδίδει το Σωματείο μας, και για την συμπεριφορά του απέναντι σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία το Σωματείο μας θεωρεί απρεπέστατη και εκτός τάξης.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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