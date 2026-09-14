Έκανε σεφτέ με σούπερ Εφαγκέ ο Άρης!

Μίλησε στο τέλος και έφυγε με το τρίποντο ο Άρης!

Οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 της Ε.Ν Ύψωνα, για την 3η αγωνιστική, με χρυσό γκολ του Εφαγκέ στο 84'. Σ' ένα παιχνίδι που θα... ξεχαστεί γρήγορα λόγω των ελάχιστων ευκαιριών, το σύνολο του Ράτζκοφ κρατά το πρώτο νικηφόρο αποτέλεσμα της σεζόν και τους τέσσερις βαθμούς.

Από την άλλη, η ομάδα του Ύψωνα έμεινε στο μηδέν και συνεχίζει να... ανησυχεί, ωστόσο η εικόνα ήταν βελτιωμένη καθώς αφ' ενός κράτησε το μηδέν στο μεγαλύτερο διάστημα και αφετέρου βρήκε τις ευκαιρίες για να κάνει τη ζημιά. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη κι έτσι παραμένει στον... βυθό.

Από το παιχνίδι, δεν ξεχώρισαν οι μεγάλες ευκαιρίες, καθώς ο ρυθμός ήταν μέτριος με αρκετά φάουλ.

Όσον αφορά στη συνέχεια (4η αγωνιστική), ο Ε.Ν Ύψωνας θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Ομόνοια (20/09), ενώ ο Άρης την ίδια μέρα θα φιλοξενήσει την Καρμιώτισσα.

Το LIVE του αγώνα

90'+5 Τέλος του αγώνα.

86' Άστοχη κεφαλιά από τον Ντε Λούκας, ενώ ήταν σε καλή θέση.

84' ΓΚΟΛ για τον Άρη! Ο Εφαγκέ με δυνατό πλασέ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

46' Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου.

45'+1 Tέλος πρώτου μέρους.

44' Μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους, ο Ζάντρο έδιωξε σουτ του Κεϊτά.

37' Καλή στιγμή για τον Άρη, μετά από σουτ του Βέρτον, μόλις έξω η μπάλα.

20' Ολοκληρώθηκε το πρωτο 20λεπτο χωρίς κάποιες ευκαιρίες, παρά μόνο προϋποθέσεις από τους παίκτες του Άρη, χωρίς όμως να ανησυχούν τον Χριστοδούλου.

1' Σέντρα στη Λάρνακα!

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Χριστοδούλου, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Ντα Γκράσα, Κιάκος, Πάρντο, Παπαφώτης (61′ Μπόατενγκ), Ταμπεκού, Κεϊτά Κονέ (61′ Αθανασίου), Μπαχάσα (80’Κάμους), Παπαστυλιανού (80’ Παπαστυλιανού).

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Καλουλού, Μάρας, Λέλε (64′ Μάτισικ), Γιαγκό, Γκαλιάτα (79′ Νίκολιτς), Σαρφό, Γκάουσταντ (65′ Ελ Αλαχί), Γκουστάβο Παζέ, Βέρτον (79′ Λεμπί), Εφαγκέ.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 84' Εφαγκέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 28' Παπαφώτης, 63' Mπαχάσα / 26' Λέλε, 49' Μάρας, 56' Παζέ, 90'+5 Μάτισικ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης