Θλάση δευτέρου βαθμού ο Ταμπόρδα

Ο Βισέντε Ταμπόρδα τελικά δεν το πρόλαβε και ο Αργεντινός υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 3-0 και μένουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 13'.

Ο Αργεντινός υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού. Ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 20 ημέρες, επομένως αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

sport-fm.gr