Ιραόλα: «Ακόμα μαθαίνω τους παίκτες...»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Αντόνι Ιραόλα, δήλωσε ότι ακόμη μαθαίνει ποιοι παίκτες μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των αγώνων ανά τρεις ημέρες, καθώς οι «Κόκκινοι» θα υποδεχθούν (15/9) την Τότεναμ στον τρίτο γύρο του League cup.

«Υπάρχουν παίκτες που αγωνίζονται ανά τρεις ημέρες χωρίς προβλήματα. Είναι πολύ ανθεκτικοί και οι αποδόσεις τους δεν παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις», δήλωσε ο Ιραόλα. «Υπάρχουν άλλοι παίκτες για τους οποίους ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και οι αποδόσεις διαφέρουν. Πρέπει να μάθω ποιος είναι έτοιμος να παίζει ανά τρεις ημέρες και ποιος χρειάζεται ξεκούραση, ώστε να μην επηρεαστεί το επίπεδο της απόδοσής του», πρόσθεσε.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ ανέφερε ότι έμπειροι παίκτες, όπως ο αρχηγός Βίρτζιλ φαν Ντάικ, έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να διαχειριστούν το απαιτητικό πρόγραμμα, ωστόσο η αξιολόγηση των νεότερων παικτών και των νέων μεταγραφών θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο. «Έχουμε και άλλους παίκτες, έμπειρους, που το έχουν ξανακάνει και ξέρω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν», είπε ο Ιραόλα. «Ο Βίρτζιλ μπορεί να το κάνει, επειδή το έχει ξανακάνει, διαθέτει την εμπειρία και η απόδοσή του δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Όσον αφορά τους νεότερους και εκείνους που έρχονται από το εξωτερικό, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τόσο για τους ίδιους όσο και για εμένα και για όλους. Θα πρέπει να εξετάσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τους τραυματισμούς, ο Ιραόλα δήλωσε ότι ο αμυντικός Τζο Γκόμεζ επέστρεψε στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για επιλογή, ενώ ο Κόνορ Μπράντλεϊ παραμένει εκτός δράσης.