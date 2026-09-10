Ανακοίνωσε τον αντί-Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός

Η νέα εποχή ξεκινά και επίσημα στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» όπως είχε γίνει γνωστό είχαν συμφωνήσει με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος πλέον ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής. Το απόγευμα μάλιστα θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Αποτελεί τον αντικαταστάτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από τους Πειραιώτες το βράδυ της Τετάρτης (09/09).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα.

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971 στην πόλη Orio, στη Χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμμα της Real Sociedad, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο 55χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Real Sociedad για 6,5 σεζόν, από το 2018 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey τo 2021.

Τελευταία του ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Al-Shabab της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Αλγκουαθίλ.

sport-fm.gr