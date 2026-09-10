SDNΑ: «Πατάει Ηράκλειο ο Χατζηγιοβάνης»

Αναλυτικά:

Οριστική συμφωνία του ΟΦΗ με την Ομόνοια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη έως το τέλος της σεζόν.

Έτοιμοι να ενισχύσουν κι άλλο την επιθετική γραμμή τους οι Κρητικοί, που θα χάσουν τον Γενάρη τον Νους, αλλά φρόντισαν ήδη να πάρουν... μπακ απ, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη.

Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού και του Αστέρα Τρίπολης, κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα στην Κύπρο με την Ομόνοια, ωστόσο δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του προπονητή του και παρότι ήταν ενεργός φέτος, αγωνιζόμενος κυρίως ως αναπληρωματικός, αποφάσισε να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα για χάρη του ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον 29χρονο άσο καθώς γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα, έχει συνεργαστεί ξανά μαζί του στο παρελθόν (στον Παναθηναϊκό), ενώ βρίσκεται και σε μία εξαιρετικά ώριμη ηλικία.

Ο παίκτης αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει έως το τέλος της σεζόν.