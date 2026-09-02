Βγήκαν μπροστά οι παλαίμαχοι: «Αντίπαλοι για 90 λεπτά, φίλοι, άνθρωποι και συνοδοιπόροι για μια ζωή»

Κοινό μήνυμα κατά της βίας έστειλαν οι Σύνδεσμοι Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της Νέας Σαλαμίνας και της ΑΕΚ, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα.

Με ανακοίνωσή τους τονίζουν πως η αντιπαλότητα πρέπει να περιορίζεται εντός αγωνιστικού χώρου, καλώντας παράλληλα τους φιλάθλους των δύο ομάδων να επιδεικνύουν σεβασμό και αθλητοπρέπεια.

Αναλυτικά: «Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που δημιούργησαν ένταση, οι Σύνδεσμοι Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου και ΑΕΚ Λάρνακας θέλουμε να στείλουμε ένα κοινό και ξεκάθαρο μήνυμα.

Ως άνθρωποι που υπηρετήσαμε το ποδόσφαιρο και γνωρίζουμε την αξία και τη δύναμη του αθλητισμού, θεωρούμε καθήκον μας να υπενθυμίσουμε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει.

Η αγωνιστική αντιπαλότητα είναι μέρος του παιχνιδιού και πρέπει να παραμένει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Για 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, όμως, είμαστε όλοι άνθρωποι, φίλοι και μέλη της ίδιας κοινωνίας.

Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, ύβρεων, προκλήσεων και παραβατικής συμπεριφοράς που αμαυρώνει την εικόνα των σωματείων μας και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Καλούμε όλους τους φιλάθλους να επιδεικνύουν σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και αθλητοπρέπεια, προστατεύοντας τις αξίες που πρέπει να υπηρετεί ο αθλητισμός και δίνοντας το σωστό παράδειγμα στη νέα γενιά.

Η Νέα Σαλαμίνα και η ΑΕΚ έχουν τη δική τους μεγάλη ιστορία, τη δική τους περηφάνια και τους δικούς τους ανθρώπους. Μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί, να αγαπάμε διαφορετικά χρώματα και να στηρίζουμε με πάθος την ομάδα μας, χωρίς να είμαστε εχθροί.

Αντίπαλοι για 90 λεπτά.

Φίλοι, άνθρωποι και συνοδοιπόροι για μια ζωή.

Ας αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας χωρίζει και ας κρατήσουμε αυτό που μας ενώνει:

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου

Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ΑΕΚ Λάρνακας»