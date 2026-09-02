«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε προφορικά για Μπέιλι - Ταξιδεύει στην Αθήνα για ιατρικά»!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τον Μπέιλι από την Άστον Βίλα.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ που ανήκει στην Άστον Βίλα και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στη Ρόμα, αναμένεται πολύ σύντομα να φτάσει στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο Ρομάνο.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής που είχε άλλον έναν χρόνο συμβολαίου με την Άστον Βίλα, θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά την προφορική συμφωνία που φέρεται να έχει επέλθει ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και τους «Villans».

Ο ποδοσφαιριστής είχε πάρει το «εισιτήριο» για την Premier League μετά από εντυπωσιακή θητεία στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, το 2021 και η μεταγραφή του στο κλαμπ του Μπέρμιγχαμ είχε κοστίσει τότε 32 εκατομμύρια ευρώ.

Προφανώς στόχος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ είναι να προλάβει μέχρι το βράδυ να δηλώσει τον Μπέιλι και στην ευρωπαϊκή του λίστα...

sport-fm.gr