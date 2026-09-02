ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε προφορικά για Μπέιλι - Ταξιδεύει στην Αθήνα για ιατρικά»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ που ανήκει στην Άστον Βίλα και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στη Ρόμα

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τον Μπέιλι από την Άστον Βίλα.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ που ανήκει στην Άστον Βίλα και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στη Ρόμα, αναμένεται πολύ σύντομα να φτάσει στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο Ρομάνο.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής που είχε άλλον έναν χρόνο συμβολαίου με την Άστον Βίλα, θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά την προφορική συμφωνία που φέρεται να έχει επέλθει ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και τους «Villans».

Ο ποδοσφαιριστής είχε πάρει το «εισιτήριο» για την Premier League μετά από εντυπωσιακή θητεία στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, το 2021 και η μεταγραφή του στο κλαμπ του Μπέρμιγχαμ είχε κοστίσει τότε 32 εκατομμύρια ευρώ.

Προφανώς στόχος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ είναι να προλάβει μέχρι το βράδυ να δηλώσει τον Μπέιλι και στην ευρωπαϊκή του λίστα...

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μάχη» για τη μεγάλη κίνηση

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά την «σκούπα», πήρε 16 παίκτες ο Χριστοφή για την άνοδο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε στόπερ ο Ολυμπιακός!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η πρώτη απώλεια και η... επιστράτευση

ΑΕΚ

|

Category image

Ο απόλυτος φόρος τιμής στον Μέσι: Ολα τα παιχνίδια στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Απευθείας πέναλτι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σαν να μην έλειψαν ποτέ...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπάρχει μεγάλη απόσταση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέσσερις με τον Καρίγιο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χρόνο και ώθηση ο Σεγιές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε (και) Καρίγιο ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η... μπηχτή του Εντσο Φερνάντες στην Τσέλσι: «Ηταν όνειρό μου να αγωνιστώ σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Σίτι»

Premier League

|

Category image

Ο Φάμπρεγας «προπονητής της χρονιάς» στη Serie A

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μόντριτς: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι μου, θέλω να γυρίσω και να ζήσω εκεί»

La Liga

|

Category image

«Έδεσε» Μιλοσάβλιεβιτς η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη