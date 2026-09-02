Έστειλε μηνύματα σε όλους

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ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Στραβοπάτησε στην πρεμιέρα, όμως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο στην Ομόνοια.

Οι πράσινοι δεν κλείδωσαν το τρίποντο και ο Χένινγκ Μπεργκ σαφώς σημείωσε πολλά προς διόρθωση. Παράλληλα, βέβαια, έστειλε… μήνυμα στους ποδοσφαιριστές που προήλθαν από τον πάγκο, οι οποίοι όμως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ένα ρόστερ σε πλήρη ετοιμότητα είναι ό,τι χρειάζεται ο Νορβηγός τεχνικός για να ανταπεξέλθει η ομάδα του σε Κύπρο και Ευρώπη.

Οι πλείστοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου δεν είχαν φρεσκάδα, καθαρό μυαλό και… χημεία, στοιχεία τα οποία στοίχισαν στη δημιουργία και εν τέλει στην ευστοχία. Ο Μπεργκ παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν ήταν καλή, κατέγραψε τα αρνητικά κι αυτό είναι το πρώτο βήμα για την… αντεπίθεση. Ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup θα ανεβάσει εκ νέου την ψυχολογία όλων και θα αφήσουν πίσω τους δύο χαμένους βαθμούς. Η Πάφος προέρχεται από δυναμική αρχή (επικράτησε 3-0 της Καρμιώτισσας), έχει την αυτοπεποίθηση με το μέρος της, έδειξε ποιότητα κι έτσι στην Ομόνοια γνωρίζουν πως το έργο τους προς την επιτυχία δεν θα είναι εύκολο.

Το παιχνίδι με τα «Περιστέρια» αποτελεί πλέον παράδειγμα προς αποφυγήν και μάθημα προς όλους όσουι απαρτίζουν την πράσινη οικογένεια. Ο στόχος για μια νέα επιτυχημένη σεζόν είναι υπόθεση… όλων και αυτό το γνωρίζουν στο πετσί τους, μετά τη λευκή ισοπαλία. Τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι υψηλής δυναμικής κόντρα σε Πάφο και Άρη (2η αγωνιστική) και η βελτίωση πρέπει να είναι άμεση.

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