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Εκτός αποστολής της Σεβίλλης ο Βάργκας που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκτός αποστολής της Σεβίλλης ο Βάργκας που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό

Ο Ρούμπεν Βάργκας έμεινε εκτός αποστολής της Σεβίλλης για το ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια εξέλιξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει στο στόχαστρό του τον Ελβετό.

Μια εξέλιξη που δεν περνά απαρατήρητη στον Ολυμπιακό προέκυψε από την Ισπανία, καθώς ο Ρούμπεν Βάργκας έμεινε εκτός αποστολής της Σεβίλλης για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ελβετός εξτρέμ αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «ερυθρόλευκοι» για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής και, ως εκ τούτου, η απουσία του από τις επιλογές του προπονητή του δεν περνά απαρατήρητη.

Η υπόθεση του Βάργκας παραμένει ανοιχτή, με τον Ολυμπιακό να έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται με ενδιαφέρον αναφορικά με το μέλλον του 28χρονου άσου.

Ο Βάργκας μετακόμισε στη Σεβίλλη τον περασμένο Ιανουάριο και δεσμεύεται με την ισπανική ομάδα, όμως το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού.

 

 

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