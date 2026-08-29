Πάφος FC: Αρχίζει από Ιταλία, τελειώνει στο «Αλφαμέγα»
ΓΗΠΕΔΟ
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Το πρόγραμμα της Πάφου στη League Phase του Conference League.
Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της Πάφος FC στη League Phase του Conference League. Η ομάδα του Σα Πίντο αρχίζει την προσπάθειά της για περαιτέρω διάκριση απέναντι στην Αταλάντα εκτός έδρας και την ολοκληρώνει απέναντι στη Χαρτς εντός έδρας.
1η Αγωνιστική: 15/10/26 Αταλάντα – Πάφος FC (22:00)
2η Αγωνιστική: 22/10/26 Πάφος FC – Ρίγα (19:45)
3η Αγωνιστική: 05/11/26 Τβέντε - Πάφος FC (22:00)
4η Αγωνιστική: 26/11/26 Πάφος FC – Μίντιλαντ (19:45)
5η Αγωνιστική: 10/12/26 Μιάλμπι – Πάφος FC (22:00)
6η Αγωνιστική: 17/12/26 Πάφος FC – Χαρτς (22:00)