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Λοσάδα: «Ηρεμήστε... - Για μένα είναι θετικό αποτέλεσμα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Λοσάδα: «Ηρεμήστε... - Για μένα είναι θετικό αποτέλεσμα»

Όσα είπε ο προπονητής του Απόλλωνα

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά το 2-2 με τον Άρη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

«Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, νιώθω πολλά συναισθήματα, στο γήπεδο, στην εξέδρα. Ηρεμήστε. Έχουμε 26 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια και άλλα 10 μετά. Δεν έχουμε καλές εμπειρίες στα πρώτα παιχνίδια και κυρίως με αυτήν την ομάδα. Είτε το θέλετε είτε όχι, παίζαμε εκτός με μια ομάδα που δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις. Πήραμε έναν βαθμό, κόντρα σε μια απρόβλεπτη ομάδα με νέους και νεαρούς παίκτες. Αντιμετωπίσαμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Ο Άγγελος έκανε φανταστικό παιχνίδι, ήταν κερασάκι στην τούρτα. Ο Λεωνίδας θα έπρεπε να παίζει στην Εθνική Κύπρου. Είχαμε απουσίες, δεν χρειάζεται να τους ονοματίσω. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες, χάνουμε τους αυτοματισμούς μας και τα μοτίβα που είχαμε την περσινή σεζόν. Είχαμε και καλές στιγμές, είχαμε και στιγμές που δυσκολευτήκαμε. Για μένα είναι θετικό αποτέλεσμα, σε αυτό χτίζουμε. Αυτά έχω να πω. Ελπίζω να σας άρεσε η ανάλυση μου.

Όλοι θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη. Είναι μακρύς ο δρόμος για το πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο να επιστρέφεις από πέναλτι, δεν μένουμε σε αυτό. Καταφέραμε να αντιδράσουμε, ακριβώς όπως το σχεδιάζουμε στις προπονήσεις μας. Υπήρχαν πιθανότητες να χάσουμε και να κερδίσουμε. Κάναμε αρκετά λάθη, είχαμε και καλές στιγμές. Δώσαμε ενέργεια, τρέξαμε πολύ. Παίζαμε εναντίον σε μια πολύ καλή ομάδα Δεν υπάρχει ουσία να μιλώ για όσους έλειπαν, αυτά είναι δικαιολογίες. Εννοείται ότι θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί όταν επιστρέψουν όλοι. Είδαμε όμως και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής να δείξουν πράγματα, να πάρουν ευκαιρίες».

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