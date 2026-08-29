«Σφαλιάρα» στην Τότεναμ και από τη Νιούκασλ!

Προβληματικό ξεκίνημα στην Premier League έχει πραγματοποιήσει η Τότεναμ. Μετά τη βαριά ήττα από τη Μπρέντφορντ με 2-0, ακολούθησε νέο στραβοπάτημα στο Λονδίνο από τη Νιούκαστλ που πήρε τη νίκη με 2-0 και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα. Λίγες συγκινήσεις στο πρώτο μέρος, με τις δυο ομάδες να μένουν στο μηδέν και το 0-0 να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο.

Το γκολ του Ελάνγκα στο 62΄ωστόσο έβαλε σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δέκα λεπτά αργότερα βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Ουισά. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Νιούκαστλ να φεύγει με το διπλό από το Λονδίνο και να σπρώχνει την Τότεναμ όλο και περισσότερο προς την εσωστρέφεια.

gazzetta.gr