Δυνατοί ή αδύνατοι; Ο δρόμος των Ευρωπαίων μας για την League Phase

Η ΟΥΕΦΑ ξεκαθάρισε την κατάσταση αναφορικά με τα pot των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ξεκινώντας από την Ομόνοια, η περσινή πρωταθλήτρια θα βρίσκεται στους δυνατούς, τόσο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, όσο και στο Europa, σε περίπτωση που αποκλειστεί από τους Καζάκους της Καϊράτ.

Από εκεί και πέρα, η Πάφος θα είναι στους αδύναμους του 3ου προκριματικού του Europa League αλλά και στο Conference, εάν αποκλειστεί από την Χάιντουκ.

Η ΑΕΚ εάν προχωρήσει από την Μπεϊτάρ, θα είναι στους ισχυρούς του 3ου γύρου κάτι που δεν θα συμβεί με τον Απόλλωνα εάν αποκλείσει την Ντίλα Γκόρι.

✅ CONFIRMED



Your finalized seedings for the Monday's 🟢 UECL Q3 (main path) draw.



🗓️ 20 July, 14:00 CET



🇸🇰 Spartak Trnava v CSKA 1948 🇧🇬 lost the seeded status after 🇷🇴 U. Cluj's penalty shootout defeat to 🇺🇦 D. Kyiv!



Pair 🇬🇷 PAOK v 🇺🇦 D. Kyiv is now seeded instead.



👉… pic.twitter.com/ORX1Ot2O3a — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 16, 2026

✅ CONFIRMED



Your finalized seedings for the Monday's 🟠 UEL Q3 draw.



🗓️ 20 July, 13:00 CET



👉 Full details on projected paths and seedings for all 237 teams in UEFA qualifiers available in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/rzj6W2M1Aj — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 16, 2026