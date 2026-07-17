Δυνατοί ή αδύνατοι; Ο δρόμος των Ευρωπαίων μας για την League Phase
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξεκαθάρισε το τοπίο των κληρώσεων για τις ομάδες που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Η ΟΥΕΦΑ ξεκαθάρισε την κατάσταση αναφορικά με τα pot των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ξεκινώντας από την Ομόνοια, η περσινή πρωταθλήτρια θα βρίσκεται στους δυνατούς, τόσο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, όσο και στο Europa, σε περίπτωση που αποκλειστεί από τους Καζάκους της Καϊράτ.
Από εκεί και πέρα, η Πάφος θα είναι στους αδύναμους του 3ου προκριματικού του Europa League αλλά και στο Conference, εάν αποκλειστεί από την Χάιντουκ.
Η ΑΕΚ εάν προχωρήσει από την Μπεϊτάρ, θα είναι στους ισχυρούς του 3ου γύρου κάτι που δεν θα συμβεί με τον Απόλλωνα εάν αποκλείσει την Ντίλα Γκόρι.
✅ CONFIRMED— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 16, 2026
Your finalized seedings for the Monday's 🟢 UECL Q3 (main path) draw.
🗓️ 20 July, 14:00 CET
🇸🇰 Spartak Trnava v CSKA 1948 🇧🇬 lost the seeded status after 🇷🇴 U. Cluj's penalty shootout defeat to 🇺🇦 D. Kyiv!
Pair 🇬🇷 PAOK v 🇺🇦 D. Kyiv is now seeded instead.
👉… pic.twitter.com/ORX1Ot2O3a
✅ CONFIRMED— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 16, 2026
Your finalized seedings for the Monday's 🟠 UEL Q3 draw.
🗓️ 20 July, 13:00 CET
👉 Full details on projected paths and seedings for all 237 teams in UEFA qualifiers available in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/rzj6W2M1Aj
[📈 Projected seedings for 🟢 UECL PO draw]— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 17, 2026
After the Q3 draw on Monday we will replace the denotation "pair involving..." with actual team names from each drawn pair.
✅ = club secured participation in PO draw
PO draw is held before Q3 is played so the only matchups that can… pic.twitter.com/I5faRHENo7