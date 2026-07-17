Χρυσή Μπάλα: Ο επίσημος λογαριασμός «φωτογράφισε» Μέσι για νικητή

Καλά καλά δεν έχει ολοκληρωθεί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και ήδη οι συζητήσεις για το νικητή της «Χρυσής Μπάλας» έχουν πάρει... φωτιά, κυρίως στα social media.

Αιτία φυσικά είναι οι... αδιανότητες εμφανίσεις του Λιονέλ Μέσι, με τον 39χρονο μάγο να έχει «διαλύσει» τη στατιστική στη φετινή διοργάνωση, όντας πρώτος σε πληθώρα στατιστικών κατηγοριών, παρά την προχωρημένη ηλικία του.

Ο Pulga οδηγεί την Αλμπισελέστε σε back to back κατάκτηση Μουντιάλ και όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θεωρεί πως αν αυτό συμβεί το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) κόντρα στην Ισπανία, τότε ο... κοντός θα έχει κερδίσει και το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή για το 2026.

Την εν λόγω θεωρία ήρθε να «ανάψει» ακόμη περισσότερο ένα άρθρο που ανέβηκε από τον επίσημο λογαριασμό της «Χρυσής Μπάλας», το οποίο αναφέρεται στο αν ένας παίκτης που δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη μπορεί να πάρει το εν λόγω βραβείο. Φυσικά, η ανάρτηση αυτή προκάλεσε πανικό στο ίντερνετ και έκανε εκατομμύρια χρήστες να μιλούν για την «εξασφαλισμένη» 9η «Χρυσή Μπάλα» του Μέσι, παρότι στη φωτογραφία έχει επιλεγεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Can you win the Ballon d’Or without playing for a European club? 🤔



The answer ⤵️#ballondorhttps://t.co/tvRsxpFL2P — Ballon d'Or (@ballondor) July 16, 2026

gazzetta.gr