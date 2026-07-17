Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία

Ο Μάουρο Καμορανέζι στο φιλικό με τον Απόλλωνα, έδειξε σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις του για τον πρώτο αγώνα με την Μπεϊτάρ την προσεχή Πέμπτη (23/07, 19:30).

Αν υπήρχε μία αμφιβολία, αυτή είχε να κάνει με τη θέση του τερματοφύλακα. Πλέον όμως δεν υπάρχει αφού ο Ανδρέας Παρασκευάς με την παρουσία του, θα είναι ο φύλακας-άγγελος κόντρα στους Ισραηλινούς. Κέρδισε με το... σπαθί του τη μάχη με τον νεοφερμένο Μούφτιτς. Ο Κύπριος πορτιέρο αρπάζει την ευκαιρία και αυτό αποτυπώνεται στο γήπεδο.

Ήταν ο λόγος που κρατήθηκε στο μηδέν στην άμυνα στο φιλικό τέστ με τον Απόλλωνα.