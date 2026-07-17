Έκλεισε η Μποαβίστα!

Η Μποαβίστα, η ομάδα που το 2001 έκανε το θαύμα και κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, οδηγείται σε παύση λειτουργίας έπειτα από 123 χρόνια ιστορίας, μη μπορώντας να ξεπεράσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που τη «βύθισαν» τα τελευταία χρόνια.

Οι «Πάνθηρες» του Πόρτο αποτέλεσαν για δεκαετίες ένα από τα πιο ξεχωριστά κλαμπ της χώρας. Ένας σύλλογος που κατάφερε να σπάσει για λίγο την κυριαρχία των κλασσικών δυνάμεων στην Πορτογαλία και να γράψει τη δική του ιστορία, φτάνοντας μέχρι το Champions League.

Η κορυφαία στιγμή της Μποαβίστα ήρθε τη σεζόν 2000/01, όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας και άφησε πίσω της ομάδες με πολλαπλάσια οικονομική δύναμη.

Για αρκετά χρόνια μετά τον τίτλο, ο σύλλογος παρέμεινε ανταγωνιστικός, συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και διατηρούσε μια ισχυρή παρουσία στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, τα προβλήματα άρχισαν να μαζεύονται. Ο υποβιβασμός του 2008, στον απόηχο του σκανδάλου «Apito Final», αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο χτύπημα. Η ομάδα κατάφερε να επιστρέψει στην Primeira Liga, όμως τα οικονομικά βάρη παρέμειναν και σταδιακά έγιναν μη διαχειρίσιμα.

Ο υποβιβασμός στο τέλος της σεζόν 2024/25 ουσιαστικά αποτέλεσε την αρχή του τέλους.

Η Μποαβίστα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια συμμετοχής ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη κατηγορία και οδηγήθηκε στα τοπικά πρωταθλήματα του Πόρτο.

Η παρουσία της εκεί ήταν σύντομη, αφού μετά από μόλις τρεις αγώνες αποσύρθηκε, ενώ την ίδια στιγμή βρισκόταν υπό απαγόρευση μεταγραφών. Παράλληλα, το ιστορικό γήπεδο «Μπέσα» βρέθηκε αντιμέτωπο με διαδικασίες πλειστηριασμού, σε ένα ακόμη σημάδι της δύσκολης κατάστασης.

Μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί η ταυτότητα του συλλόγου, οι οργανωμένοι οπαδοί της Μποαβίστα προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανό το όνομα της ομάδας.

Οι Panteras Negras δημιούργησαν το 2025 το νέο σωματείο Panteras Negras Footballers Club, μια προσπάθεια που βασίζεται στην ιστορία και τις αξίες του αρχικού συλλόγου.Η ονομασία δεν είναι τυχαία, καθώς παραπέμπει στο πρώτο όνομα της ομάδας όταν ιδρύθηκε το 1903, «The Boavista Footballers».

Το νέο εγχείρημα μάλιστα ξεκίνησε με επιτυχία, καθώς η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της τέταρτης τοπικής κατηγορίας του Πόρτο τον Απρίλιο του 2026 και εξασφάλισε την άνοδό της στη Division of Honor, αλλά φαίνεται πως δεν μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ομάδα.

sdna.gr