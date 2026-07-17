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Αδιανόητο συμβόλαιο σε Σαλάχ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αδιανόητο συμβόλαιο σε Σαλάχ!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους «ελεύθερους» της αγοράς, με την Μπεσίκτας να έχει καταθέσει τεράστια πρόταση.

Μετά από εννέα άκρως επιτυχημένα χρόνια στην Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε την απόφαση να «σπάσει» το συμβόλαιό του με τους «Reds», να μείνει ελεύθερος και να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτή του η απόφαση ήρθε κυρίως μετά τις πολλές προστριβές που φαίνεται πως υπήρχαν με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος εντέλει απολύθηκε (αν και στη πρώτη του σεζόν κατέκτησε την Premier League), λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Σαλάχ.

Στα 33 του πλέον, κουβαλώντας πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες κι έχοντας κατακτήσει πολύ μεγάλους τίτλους (μεταξύ των οποίων 2 Premier League κι 1 Champions League), ο Αιγύπτιος, ο οποίος συμμετείχε με τη χώρα του στο πρόσφατο Μουντιάλ, είναι ελεύθερος να επιλέξει πού θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με όσα αναπαράγουν στην Τουρκία, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος δεδομένα έχει δηλώσει ότι θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και να μην πάει στην Σαουδική Αραβία αν και τα λεφτά που του έχουν προσφερθεί εκεί είναι πολλά περισσότερα.

Παρ' όλα αυτά, «χρυσάφι» του έχει στρωθεί κι από την Τουρκία, με την Φενέρμπαχτσε και την Μπεσίκτας να φημολογείται ότι βρίσκονται στην «κούρσα» της απόκτησής του. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα από την Τουρκία κάνουν λόγο για αξιώσεις του Σαλάχ που φτάνουν τα 15 εκατομμύρια τον χρόνο, με την Μπεσίκτας να αναμένεται να του προσφέρει ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτές τις απαιτήσεις!

Στη καριέρα του στην Λίβερπουλ ο Σαλάχ έχει συμπληρώσει 435 συμμετοχές με 255 γκολ και 122 ασίστ.

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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