ΒΙΝΤΕΟ: Τι προκάλεσε την σφαλιάρα του Μπέλιγχαμ στον Μπάρκο

Η Αργεντινή πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 και έστειλε... σπίτι την Αγγλία. Ο εκνευρισμός στα «τρία λιοντάρια» για την ήττα με ανατροπή ήταν λογικός, αλλά απαράδεκτη ήταν η ενέργεια του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ο Άγγλος σούπερ σταρ μετά το φινάλε της αναμέτρησης φάνηκε να ρίχνει σφαλιάρα στον Βαλεντίν Μπάρκο της «αλμπισελέστε», με την «Standard» να αποκαλύπτει το παρασκήνιο της αντίδρασης του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέροντας το τι την προκάλεσε.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, κυκλοφόρησαν νέα βίντεο, όπου δείχνουν τον νεαρό αμυντικό να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να πανηγυρίσει το δεύτερο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες μπροστά στους ποδοσφαιριστές του Τόμας Τούχελ, μάλιστα στο βίντεο φαίνεται ο Τζον Στόουνς να τον απομακρύνει προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση που εν τέλει... ξέφυγε μετά την λήξη της αναμέτρησης.

Θα ανοίξει η FIFA έρευνα για το περιστατικό;

Σύμφωνα με την «Independent», μένει να φανεί αν η FIFA θα προχωρήσει σε τιμωρία του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Παράλληλα, η ιστοσελίδα αναφέρει πως η συμμετοχή του στον μικρό τελικό απέναντι στην Γαλλία τα ξημερώματα της Κυριακής (17/07, 00:00) δεν τίθεται σε κίνδυνο.

Επί προσθέτως, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναμένεται να ανοίξει έρευνα για το περιστατικό με τους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές, όπου πανηγύρισαν σηκώνοντας ένα πανό που έγραφε «Las Malvinas son Argentinas», δηλαδή «Τα Νησιά Φώκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή».

Αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς παραβίασαν το άρθρο 34.3 του κανονισμού της διοργάνωσης, το οποίο απαγορεύει την προβολή πολιτικών μηνυμάτων ή συνθημάτων από παίκτες πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από έναν αγώνα.

athletiko.gr