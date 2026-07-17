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Έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά ο Έντσο Φερνάντες

ΓΗΠΕΔΟ

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Έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά ο Έντσο Φερνάντες

Το καυστικό story του Έντσο Φερνάντες με το «Wonderwall» των Oasis ως απάντηση προς τους Άγγλους.

Με ακόμη ένα τρόπο προσπάθησε να πικάρει την Αγγλία και τον κόσμο της ο Έντσο Φερνάντες, την επομένη της πρόκρισης της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο μέσος της Τσέλσι που σημείωσε το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στην Αγγλία, έκανε story στο Instagram με μια φωτογραφία που γελούσε στο προπονητικό κέντρο μαζί με τους Μέσι και Παρέδες υπό τους ήχους του τραγουδιού «Wonderwall» των Oasis.

Το εν λόγω τραγούδι συνόδευσε την πορεία της Αγγλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και όπως είναι εύκολα αντιληπτό το story του Έντσο δεν άρεσε καθόλου στο αγγλικό κοινό.

Ο Αργεντινός μέσος λίγες ώρες μετά διέγραψε το story και στη συνέχεια το δημοσίευσε ξανά, έχοντας όμως αφαιρέσει το τραγούδι από τη φωτογραφία.

sport-fm.gr

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