Europa League: Πέρασαν τα φαβορί, τα... χρειάστηκε η Νότιγχαμ

Το πανόραμα της ενδιάμεσης φάσης.

Μπολόνια και Θέλτα «πάτησαν» στις εκτός έδρας νίκες που είχαν πετύχει πριν από μία εβδομάδα σε Νορβηγία και Ελλάδα, νίκησαν την Μπραν και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα με 1-0 και προκρίθηκαν στους «16» του Europa League.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 14:00) θα βρίσκεται και η Νότιγχαμ Φορεστ που «καρδιοχτύπησε» παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη (βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Φενέρμπαχτσε), ωστόσο, το τελικό 1-2 έστειλε την αγγλική ομάδα στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0

(14' Κανιτσόφσκι, 30' Ζακάριασεν)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος με συνολικό σκορ 4-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1

(62' Σπάρσιλ - 9' Τεττέη)

Α' αγώνας 2-2: Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με 4-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 0-2 παρ.

(4' Ζιρού, 99' Ενγκοϊ)

Α' αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Λιλ με συνολικό σκορ 2-1

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-1

(1' ΜακΚάουαν)

Α' αγώνας 4-1: Προκρίθηκε η Στουτγκάρδη με συνολικό σκορ 4-2

Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 3-3 

Α' αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Γκενκ με συνολικό σκορ 6-4

Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0

(63' Σβέντμπεργκ)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0

(56' Ζοάο Μάριο)

Α΄αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Μπολόνια με συνολικό σκορ 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 1-2

(68' Χάντσον-Οντόι - 22',48' πέν. Αρτούρκογλου)

Α' αγώνας 3-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 4-2

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.

