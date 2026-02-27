Europa League: Πέρασαν τα φαβορί, τα... χρειάστηκε η Νότιγχαμ

Μπολόνια και Θέλτα «πάτησαν» στις εκτός έδρας νίκες που είχαν πετύχει πριν από μία εβδομάδα σε Νορβηγία και Ελλάδα, νίκησαν την Μπραν και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα με 1-0 και προκρίθηκαν στους «16» του Europa League.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 14:00) θα βρίσκεται και η Νότιγχαμ Φορεστ που «καρδιοχτύπησε» παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη (βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Φενέρμπαχτσε), ωστόσο, το τελικό 1-2 έστειλε την αγγλική ομάδα στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0

(14' Κανιτσόφσκι, 30' Ζακάριασεν)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος με συνολικό σκορ 4-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1

(62' Σπάρσιλ - 9' Τεττέη)

Α' αγώνας 2-2: Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με 4-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 0-2 παρ.

(4' Ζιρού, 99' Ενγκοϊ)

Α' αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Λιλ με συνολικό σκορ 2-1

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-1

(1' ΜακΚάουαν)

Α' αγώνας 4-1: Προκρίθηκε η Στουτγκάρδη με συνολικό σκορ 4-2

Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 3-3

Α' αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Γκενκ με συνολικό σκορ 6-4

Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0

(63' Σβέντμπεργκ)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0

(56' Ζοάο Μάριο)

Α΄αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Μπολόνια με συνολικό σκορ 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 1-2

(68' Χάντσον-Οντόι - 22',48' πέν. Αρτούρκογλου)

Α' αγώνας 3-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 4-2

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.