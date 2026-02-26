Αποκλεισμός με δεύτερη ήττα για τον ΠΑΟΚ

Οι πολλές απουσίες δεν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να κάνει το «θαύμα» στη Γαλικία. Η ήττα με 1-0 από τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος», σε συνδυασμό με εκείνη με 2-1 στην Τούμπα, έφεραν τον αποκλεισμό από το UEFA Europa League στη φάση των Play Off της διοργάνωσης.

Το γκολ του Βιλότ Σβέντμπεργκ (63’), ήταν εκείνο που έκανε τη διαφορά στον αγώνα του Βίγκο, με τον 22χρονο Σουηδό εξτρέμ να κάνει και συνολικά τη διαφορά αφού σκόραρε και στα τρία φετινά ματς κόντρα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Η οποία στρέφει πια το ενδιαφέρον της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (25/4 κόντρα στον ΟΦΗ) και στη Super League.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κατοχή της μπάλας πέρασε από νωρίς στους γηπεδούχους που, όμως, δεν μπορούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι και μάλιστα δις στο πρώτο 20λεπτο – από στατικές φάσεις. Από φάουλ του Δημήτρη Χατσίδη, η κεφαλιά του Γιάννη Μιχαηλίδη (3’) πέρασε άουτ ενώ από εκτέλεση κόρνερ και κακή έξοδο του Ιονούτ Ράντου, η κεφαλιά του Γιώργου Γιακουμάκη (17’) πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η πρώτη, πραγματικά καλή στιγμή για τη Θέλτα ήρθε λίγο πριν το ημίωρο. Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο Ιάγκο Άσπας έστρωσε στον Ματίας Βεσίνο, αλλά ο πρώην διεθνής Ουρουγουανός μέσος από το ύψος της μεγάλης περιοχή σούταρε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αντώνη Τσιφτσή. Πριν βγει το ημίχρονο, από εκτέλεση φάουλ του Χρήστου Ζαφείρη, ο Μιχαηλίδης πήρε την κεφαλιά, με τον Ράντου να προλαβαίνει την ύστατη στιγμή προτού ο Γιακουμάκης μπει με την μπάλα στα δίχτυα.

Σε μια φάση αντίστοιχη με αυτή του πρώτου μέρους, ο Τσιφτσής έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Μπόρχα Ιγκλέσιας (50’), μετά την ωραία ενέργεια του Χάβι Ρουέντα. Για να φτάσουμε στο 63’, όταν κι η Θέλτα άνοιξε το σκορ. Ο Σέρχιο Καρέιρα πάσαρε στον Ιγκλέσιας, εκείνος με τακουνάκι βρήκε τον Σβέντμπεργκ, με τον Σουηδό να πλασάρει και να σκοράρει σε τρίτο διαδοχικό ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ για το 1-0. Φάση που ξεκίνησε από κακή αντίδραση του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα.

Το παιχνίδι, από εκεί και πέρα, έγινε τυπικής διαδικασίας, με τους δυο προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές. Ο Λουτσέσκου, πάντως, δεν έδωσε την ευκαιρία σε κάποιον από τους νεαρούς που είχε μαζί του να πάρει το «βάφτισμα του πυρός» στην Ευρώπη. Η ομάδα του Κλαούντιο Ζιραλδές κράτησε εύκολα τη νίκη – θα μπορούσε μάλιστα να σκοράρει και στο φινάλε με το χαμένο τετ-α-τετ του Τζόουνς Ελ-Αμπντελαουί – και με συνολικό σκορ 3-1 πανηγύρισε την πρόκριση.

Η Θέλτα, στην αυριανή κλήρωση (27/2, 14:00) θα μάθει ποια εκ των Λυών και Άστον Βίλα θα αντιμετωπίσει στους «16» του UEFA Europa League ενώ ο ΠΑΟΚ καλείται να ανασυνταχθεί για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 1/3, 19:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο (89’ Ντομίνγκεζ), Καρέιρα, Βεσίνο, Μορίμπα (46’ Ρομάν), Άσπας (67’ Ζουτγκλά), Ρουέντα, Ιγκλέσιας (77’ Λόπεθ), Σβέντμπεργκ (77’ Ελ-Αμπντελαουί).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Μπιάνκο (64’ Καμαρά), Χατσίδης (74’ Τέιλορ), Σάντσεζ, Γιακουμάκης (80’ Γερεμέγεφ).

