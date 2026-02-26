Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Τους επαναληπτικούς αγώνες της Ομόνοιας για τα playoffs του Conference League και των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού για τα playoffs του Europa League περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με  τη  Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος.

Η Oμόνοια αντιμετωπίζει στις 19:45 εκτός έδρας τη Ριέκα στον επαναληπτικό του 1-0 που είχε χάσει στο ΓΣΠ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.34 στη νίκη των Κροατών, 3.43 στην ισοπαλία και 3.55 στη νίκη της ομάδας του Μπεργκ. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση δίνεται στα 8.25 και στα πέναλτι στα 7.70, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις η πρόκριση της Ομόνοιας δίνεται στα 5.00.  

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις του Conference League πατήστε εδώ.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Για το Europa League στις 19:45 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βικτόρια Πλζεν στον επαναληπτικό του 2-2 στην Αθήνα, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.02 στη νίκη των Τσέχων, 3.25 στην ισοπαλία και 4.05 στην επικράτηση της ομάδας του Μπενίτεθ. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση προσφέρεται στα 5.90 και στα πέναλτι στα 5.30, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Τεττέη αποτιμάται στα 4.40

Τέλος στις 22:00 ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο έδρας εκτός έδρας απέναντι στη Θέλτα καθώς είχε χάσει με 2-1 στην Τούμπα, με τη Stoiximan να δίνει απόδοση 1.75 στη νίκη των Ισπανών, 3.98 στην ισοπαλία και 5.63 στη νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση δίνεται στα 10.00 και στα πέναλτι στα 9.75, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να σκοράρει τουλάχιστον 1 γκολ ο ΠΑΟΚ με το να έχει ο Αντώνης Τσιφτσής πέραν των 3,5 αποκρούσεων προσφέρεται στα 4.40.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις του Europa League πατήστε εδώ.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

