Ιδού οι δύο πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη φάση των 16!

Οριστικοποιήθηκαν οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής (27/2, 15:00) κλήρωσης της φάσης των 16 του Conference League.

Η ομάδα της Λάρνακας θα κληρωθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Κρίσταλ Πάλας και Σίγκμα Όλομουτς.

Η Κρίσταλ Πάλας απέκλεισε τη Ζρίνσκι νικώντας την με 2-0 μετά το ισόπαλο 1-1 στη Βοσνία, ενώ η Σίγκμα Όλομουτς προκρίθηκε επικρατώντας με 1-2 της Σίγκμα Όλομουτς, με το πρώτο ματς στη Τσεχία να ολοκληρώνεται στο 1-1.

Οι αγώνες της φάσης των 16 θα γίνουν στις 12 και 19 Μαρτίου και οι κιτρινοπράσινοι θα διεκδικήσουν θέση στα προημιτελικά (9 & 16 Απριλίου).