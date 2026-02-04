After Derby S01E09: Ο Καμορανέζι, οι αλλαγές του Μπεργκ, η ΑΕΛ και το ντέρμπι στην Πάφο

Πλούσια δράση σήμερα Τετάρτη (4/2) με αγώνες κυπέλλου και εξ αναβολής ντέρμπι για την 15η αγωνιστική.

Ο Κετσπάγια έγινε... Καμορανέζι αλλά η Ανόρθωση προσπαθεί ακόμα να βρει λύσεις.

Θα κάνει αλλαγές ο Μπεργκ με την ΑΕΛ;

Μπορεί ο Ούγκο Μαρτίνς να δραπετεύσει με διπλό πρόκρισης από την Λευκωσία;

Θα επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί ο Απόλλωνας;

Στην κόψη του ξυραφιού το Πάφος - ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Δείτε την συζήτηση στο βίντεο πιο κάτω: