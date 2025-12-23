Απάντησε η ΑΕΚ: «Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε ο Νικόλας»

Διαβάστε όσα είπε ο Κυριάκος Δημητρίου ο οποίος απάντησε κιόλας στα όσα δήλωσε ο Νικόλας Λεβέντης για την ένταση στον πάγκο της ΑΕΚ στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι».

Για τη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ: «Παλικαρίσια νίκη με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι και είναι ένα αποτέλεσμα που μας αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους για να πάμε με ακόμη καλύτερη ψυχολογία στις εορτές να ξεκουραστούμε πνευματικά και σωματικά. Οι δικοί μας οι παίκτες έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν περισσότερο απ’ όλους γιατί πάμε απ’ το καλοκαίρι σερί. Για μας το ζητούμενο ήταν να μπορέσουμε να κερδίσουμε, το κάναμε με πειστικό τρόπο, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια και της ΑΕΛ και την κούραση και όλα. Δεν είναι εύκολο αυτό που πετύχαμε μέχρι στιγμής, πέραν απ’ το βαρύ πρόγραμμα είχαμε και τραυματισμούς που μας στέρησαν σημαντικούς παίκτες, όμως η ομάδα ανταποκρίνεται σε Κύπρο και Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι πήγαμε δύο φορές φέτος στο «Αλφαμέγα» και πήραμε δύο νίκες. Καταφέραμε με την Σκέντιγια να κερδίσουμε, το παλέψαμε μέχρι τέλους. Η ομάδα δείχνει ότι έχει τις αντοχές και τον χαρακτήρα και θα δούμε που θα μας βγάλει αυτό μέχρι το τέλος της σεζόν. Μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας γενικότερα η εικόνα της ομάδας αλλά και η χθεσινή εμφάνιση».

Για το πρόγραμμα της ομάδας: «Από σήμερα άδειασε το προπονητικό μας, επιστρέφουν οι παίκτες 30 του Δεκέμβρη και το χρειάζονται αυτό και το αξίζουν με το παραπάνω απ’ την στιγμή που δώσαμε τόσο παιχνίδια και ανταποκριθήκαμε».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Για το ματς με την Ανόρθωση δεν θα έχουμε τον Καμπρέρα. Ο Ροντέν περιμένουμε ότι θα επιστρέψει. Το πρόβλημα του Σουάρεθ μιλάμε ότι θα μείνει διάστημα εκτός για ένα μήνα περίπου, θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση του μετά τις γιορτές».

Για τον Γκνάλι: «Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και έμεινε εκτός από το χθεσινό ματς, στο επόμενο παιχνίδι θα επανέλθει».

Για το κεκλεισμένων των θυρών με την Ομόνοια στο Κύπελλο: «Το αρνητικό είναι πως χωρίς να κάνουν κάτι οι φιλάθλοι μας δεν μπορούν να δουν στο γήπεδο το παιχνίδι, όπως και με ΑΕΛ».

Για τα όσα έγιναν με τον Ίνιγκο Ιδιάκεθ: «Για να είμαι ειλικρινής επειδή μέρες που είναι δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Κακώς αντέδρασε ο βοηθός προπονητής μας για αυτά που άκουσε πίσω απ’ τον πάγκο. Για τα όσα ανέφερε ο φίλος μου ο Νικόλας, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε, ούτε άσεμνη χειρονομία έκανε, ούτε έφτυσε τον steward. Είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά σε έναν παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών».