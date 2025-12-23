ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απάντησε η ΑΕΚ: «Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε ο Νικόλας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απάντησε η ΑΕΚ: «Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε ο Νικόλας»

Δηλώσεις από τον Ε.Τ της ΑΕΚ στον απόηχο του μεγάλου διπλού στο «Αλφαμέγα» επί της ΑΕΛ

Διαβάστε όσα είπε ο Κυριάκος Δημητρίου ο οποίος απάντησε κιόλας στα όσα δήλωσε ο Νικόλας Λεβέντης για την ένταση στον πάγκο της ΑΕΚ στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι». 

Για τη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ: «Παλικαρίσια νίκη με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι και είναι ένα αποτέλεσμα που μας αφήνει ιδιαίτερα ικανοποιημένους για να πάμε με ακόμη καλύτερη ψυχολογία στις εορτές να ξεκουραστούμε πνευματικά και σωματικά. Οι δικοί μας οι παίκτες έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν περισσότερο απ’ όλους γιατί πάμε απ’ το καλοκαίρι σερί. Για μας το ζητούμενο ήταν να μπορέσουμε να κερδίσουμε, το κάναμε με πειστικό τρόπο, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια και της ΑΕΛ και την κούραση και όλα. Δεν είναι εύκολο αυτό που πετύχαμε μέχρι στιγμής, πέραν απ’ το βαρύ πρόγραμμα είχαμε και τραυματισμούς που μας στέρησαν σημαντικούς παίκτες, όμως η ομάδα ανταποκρίνεται σε Κύπρο και Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι πήγαμε δύο φορές φέτος στο «Αλφαμέγα» και πήραμε δύο νίκες. Καταφέραμε με την Σκέντιγια να κερδίσουμε, το παλέψαμε μέχρι τέλους. Η ομάδα δείχνει ότι έχει τις αντοχές και τον χαρακτήρα και θα δούμε που θα μας βγάλει αυτό μέχρι το τέλος της σεζόν. Μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας γενικότερα η εικόνα της ομάδας αλλά και η χθεσινή εμφάνιση».

Για το πρόγραμμα της ομάδας: «Από σήμερα άδειασε το προπονητικό μας, επιστρέφουν οι παίκτες 30 του Δεκέμβρη και το χρειάζονται αυτό και το αξίζουν με το παραπάνω απ’ την στιγμή που δώσαμε τόσο παιχνίδια και ανταποκριθήκαμε».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Για το ματς με την Ανόρθωση δεν θα έχουμε τον Καμπρέρα. Ο Ροντέν περιμένουμε ότι θα επιστρέψει. Το πρόβλημα του Σουάρεθ μιλάμε ότι θα μείνει διάστημα εκτός για ένα μήνα περίπου, θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση του μετά τις γιορτές».

Για τον Γκνάλι: «Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και έμεινε εκτός από το χθεσινό ματς, στο επόμενο παιχνίδι θα επανέλθει».

Για το κεκλεισμένων των θυρών με την Ομόνοια στο Κύπελλο: «Το αρνητικό είναι πως χωρίς να κάνουν κάτι οι φιλάθλοι μας δεν μπορούν να δουν στο γήπεδο το παιχνίδι, όπως και με ΑΕΛ».

Για τα όσα έγιναν με τον Ίνιγκο Ιδιάκεθ: «Για να είμαι ειλικρινής επειδή μέρες που είναι δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Κακώς αντέδρασε ο βοηθός προπονητής μας για αυτά που άκουσε πίσω απ’ τον πάγκο. Για τα όσα ανέφερε ο φίλος μου ο Νικόλας, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε, ούτε άσεμνη χειρονομία έκανε, ούτε έφτυσε τον steward. Είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά σε έναν παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚΑΕΛ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ για Ντρκούσιτς - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σλοβενίας!

Ελλάδα

|

Category image

Η διοίκηση δεν έχει… διακοπές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξετάζει την περίπτωση του Μανδά η Γιουβέντους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τύφλα να΄χουν οι φορ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για μεταγραφές»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπήκε αμέσως χειρουργείο ο Ίσακ, αδιευκρίνιστο πόσους μήνες θα λείψει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντε: «Δεν είμαστε έτοιμοι να κυριαρχήσουμε, δεν είμαστε καν κοντά, η μάχη για την τετράδα θα είναι δύσκολη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καυτός» Καμπρέρα

ΑΕΚ

|

Category image

Φάνηκε στην ΑΕΛ...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απάντησε η ΑΕΚ: «Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε ο Νικόλας»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τα τέρματα των αγώνων της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στις 5 Ιανουαρίου οι αγώνες της Α' Φάσης του Κυπέλλου Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Χωρίς κόσμο με Ακρίτα και ΑΕΚ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Ραντεβού το 2026!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ζάλγκιρις-Παναθηναίκός

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη