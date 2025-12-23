Η μοναδική με έναν «άσσο»

Η τελευταία αγωνιστική του ημερολογιακού έτους 2025 είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, καθώς καταγράφηκε μόλις μία νίκη γηπεδούχου.

Αυτή ήρθε από την Ομόνοια, η οποία επικράτησε του Εθνικού και κράτησε «όρθιο» τον θεσμό της έδρας.

Η 15η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan 2025/26 περνά έτσι στην ιστορία ως η μοναδική μέχρι στιγμής όπου μόνο μία ομάδα κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας της. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είτε έληξαν ισόπαλα είτε βρήκαν νικητές τους φιλοξενούμενους.

Βέβαια, στο παζλ της αγωνιστικής παραμένει ανοιχτό το αναβληθέν παιχνίδι ανάμεσα στην Πάφο FC και το ΑΠΟΕΛ.