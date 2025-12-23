ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ζάλγκιρις-Παναθηναίκός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ζάλγκιρις-Παναθηναίκός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 20:00 εκτός έδρας τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη των Λιθουανών προσφέρεται σε απόδοση 2.27 από την Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 10.50 και η νίκη του Παναθηναϊκού στο 1.70.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να πετύχει ο Cedi Osman από 17 πόντους και άνω δίνεται στα 3.20, ενώ το ενδεχόμενο το άθροισμα πόντων, ριμπάουντ και ασίστ του Sylvain Francisco να είναι 31+ προσφέρεται στα 3.10.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να έχει ο Kendrick Nunn 21 πόντους και άνω και ο Juancho Hernangomez τουλάχιστον 7 ριμπάουντ προσφέρεται στα 3.75, ενώ ο συνδυασμός να πετύχει ο Nunn τουλάχιστον τρία εύστοχα τρίποντα και ο Osman τουλάχιστον δύο εύστοχα τρίποντα, αποτιμάται στα 3.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άσχημα νέα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τόσο θα λείψει ο Μπρούνο Φερνάντες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Στα υπόψη ο Σάλιακας

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ για Ντρκούσιτς - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σλοβενίας!

Ελλάδα

|

Category image

Η διοίκηση δεν έχει… διακοπές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξετάζει την περίπτωση του Μανδά η Γιουβέντους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τύφλα να΄χουν οι φορ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για μεταγραφές»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπήκε αμέσως χειρουργείο ο Ίσακ, αδιευκρίνιστο πόσους μήνες θα λείψει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντε: «Δεν είμαστε έτοιμοι να κυριαρχήσουμε, δεν είμαστε καν κοντά, η μάχη για την τετράδα θα είναι δύσκολη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καυτός» Καμπρέρα

ΑΕΚ

|

Category image

Φάνηκε στην ΑΕΛ...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απάντησε η ΑΕΚ: «Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που είπε ο Νικόλας»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τα τέρματα των αγώνων της 13ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στις 5 Ιανουαρίου οι αγώνες της Α' Φάσης του Κυπέλλου Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Χωρίς κόσμο με Ακρίτα και ΑΕΚ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη