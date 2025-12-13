«Πιθανή η πρόωρη επιστροφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ»

Η απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ από τη Λίβερπουλ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Άντι Ρόμπερτσον, δημιούργησε... πολυκοσμία στο αριστερό άκρο της άμυνας των «ρεντς», οι οποίοι παραχώρησαν τον Κώστα Τσιμίκα δανεικό στη Ρόμα, για τη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής αμυντικός, δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στους «τζιαλορόσι» και οι συμμετοχές του, αλλά και ο χρόνος του, είναι περιορισμένες μέχρι στιγμής, με τον «Τσίμι» να έχει αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια της ομάδας της Ρώμης, με απολογισμό μία ασίστ, απέναντι στη Νις για το Europa League.

Ο προπονητής της Ρόμα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, δεν είναι ευχαριστημένος από την παρουσία του Τσιμίκα στην ομάδα και σύμφωνα με τον ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Αγγλία, πριν ολοκληρωθεί η σεζόν και ο δανεισμός του.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ο διεθνής αριστερός μπακ, πιθανότατα θα αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, καθώς ο Άρνε Σλοτ δεν τον υπολογίζει για το ρόστερ της Λίβερπουλ, τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή σεζόν.

