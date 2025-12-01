Xρυσό για τον Παύλο Κοντίδη σε αγώνα προετοιμασίας στη Βιλαμούρα

Ακόμη ένα καμπ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το 2026, ολοκληρώθηκε με κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου, για τον Παύλο Κοντίδη, που κέρδισε το όγδοο Portugal Grand Prix, που διεξάχθηκε στην Βιλαμούρα από τις 27 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι το δεύτερο καμπ για τον Κύπριο ιστιοπλόο στο οποίο ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, αφού είχε αναδειχθεί νικητής τον Οκτώβριο και στο Strozanac Cup που έγινε στο Σπλιτ.

Ο αγώνας στη Βιλαμούρα ήταν περισσότερο ανταγωνιστικός, σε σχέση με το προηγούμενο καμπ, καθώς ήταν παρόντες οι πλείστοι ιστιοπλόοι της πρώτης δεκάδας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Από τους κύριους ανταγωνιστές δεν ήταν στην Πορτογαλία, μονάχα οι Αυστραλοί. Συνολικά, έλαβαν μέρος 80 σκάφη.

«Είδα αρκετά θετικά πράγματα, με την φυσική μου κατάσταση και με την ταχύτητά μου, αλλά και με κάποια υλικά που άλλαξα στο σκάφος και με τα οποία έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Μερικά από αυτά θα τα χρησιμοποιήσω τη σεζόν που έρχεται. Φυσικά, υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται δουλειά και θα τα δούμε στη συνέχεια της προετοιμασίας» αναφέρει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης και προσθέτει: «Με ικανοποιεί ιδιαίτερα πώς ξεκίνησε η αγωνιστική σεζόν και σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Μας βοηθάει για να κτίσουμε σε αυτές τις βάσεις για τη νέα χρονιά και να συνεχίσουμε δυναμικά».

Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας

Τις πρώτες δύο ημέρες του αγώνα στην Βιλαμούρα υπήρχε άπνοια, με αποτέλεσμα να γίνει εφικτό να πραγματοποιηθούν μονάχα δύο κούρσες, μία κάθε ημέρα, με τον Κύπριο ιστιοπλόο να είναι 10ος και 11ος. Τις επόμενες ημέρες οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές.

Την τρίτη ημέρα συνεχίστηκαν τα προκριματικά, με τις δυνατές συμμετοχές να είναι μοιρασμένες στα δύο γκρουπ. Ο Παύλος Κοντίδης κατέγραψε μία πρωτιά, μία τέταρτη και μία δεύτερη θέση, αποτελέσματα που τον έφεραν στην 3η θέση της γενικής κατάταξης.

Την τέταρτη και τελευταία ημέρα, έσμιξαν οι πρωτοπόροι στον Χρυσό στόλο και διεξάχθηκαν άλλες τρεις ιστιοδρομίες. Ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού είχε άλλες δύο δεύτερες θέσεις, ενώ στην τρίτη τερμάτισε 22ος, κούρσα που «πέταξε» και την οποία όμως διαχειρίστηκε τακτικά. «Από τη στιγμή που είδα ότι ήμουν εκτός δεκάδας, προσπαθούσα να ρίξω τον Άγγλο (σ.σ. Εlliot Hanson) πιο πίσω, γιατί ήταν αυτός που ήταν πρώτος» εξηγεί ο Χρυσός Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2017, το 2018 και το 2025.

Ο Κοντίδης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 32 βαθμούς ποινής. Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν ο Ιταλός Fiamme Oro που ήταν δεύτερος με 33β. και ο Βρετανός Elliot Hanson που πήρε το χάλκινο με 35β..

Η συνέχεια

Στη συνέχεια της προετοιμασίας του, ο Πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 και το 2022 θα συμμετάσχει τον Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο σε κάποια καμπ με αγώνες στην Λανζαρότε, προτού τον Μάρτιο μεταφερθεί στην Πάλμα της Μαγιόρκα.

Εκεί θα γίνει και το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το 55ο Trofeo Princesa Sofia, ενώ θα ακολουθήσει τον Απρίλιο το δεύτερο στο Ιέρς. Τον Μάιο είναι προγραμματισμένο το Πανευρωπαϊκό στο Σπλιτ. Το καλοκαίρι θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιρλανδία και θα ακολουθήσει πρόγραμμα προετοιμασίας στο Λος Άντζελες, όπου θα γίνουν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, το Ίδρυμα Λεβέντη και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD.