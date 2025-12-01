ΑΠΟΕΛ: Μπορεί;

Μετά την ήττα από την ΑΕΛ και την ισοπαλία με την Ανόρθωση, ο ΑΠΟΕΛ απομακρύνθηκε από την κορυφή, με τη διαφορά να φτάνει τους έξι βαθμούς. Στα τρία τελευταία παιχνίδια οι γαλαζοκίτρινοι αγνοούν τη νίκη αφού προηγήθηκε η ισοπαλία στο ντέρμπι με την Ομόνοια.

Ο πρώτος γύρος για τον ΑΠΟΕΛ κλείνει με τον αγώνα απέναντι στον Άρη στο ΓΣΠ την επόμενη Κυριακή (19:00), ένα κρίσιμο παιχνίδι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δείξει αν ο ΑΠΟΕΛ έχει τις δυνατότητες και τις αντοχές να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο. Για να γίνει αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθεί η διαφορά από τις προπορευόμενες ομάδες.