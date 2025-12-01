Σιμεόνε: «Δεν θα πάρω... σύνταξη στην Ατλέτικο-Θα ήθελα να αναλάβω την Ίντερ»

Μετρώντας ήδη 12 χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ντιέγκο Σιμεόνε είναι ο μακροβιότερος προπονητής στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Το συμβόλαιο του «Τσόλο» λήγει το 2027 και ο ίδιος δεν σκοπεύει να... γεράσει στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος». Μάλιστα, θα ήθελε να υπηρετήσει ως προπονητής και μια άλλη ομάδα που υπηρέτησε ως παίκτης.

«Δεν θα μείνω για να πάρω σύνταξη στην Ατλέτικο. Χρωστώ στην ομάδα αυτή τα πάντα, αλλά κάποια στιγμή θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Ετσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πραγματικά θα ήθελα στο μέλλον ν' αναλάβω την Ιντερ. Εχω πολλούς φίλους στο Μιλάνο και θα ήθελα να δουλέψω στην Ιταλία», αποκάλυψε o 55χρονος Αργεντινός προπονητής.