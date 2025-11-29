Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Αλφάμεγα», Δασάκι και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Με τρεις αγώνες αρχίζει σήμερα η δράση της 12ης αγωνιστικής στην Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 17:00 στο Αλφαμέγα ο Άρης Λεμεσού αντιμετωπίζει την ουραγό Ένωση Νέων Παραλιμνίου με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.09 στη νίκη της ομάδας της Λεμεσού, 8.25 στην ισοπαλία και 32.00 στην επικράτηση της ομάδας του Παραλιμνίου. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.65.

Την ίδια ώρα στο Δασάκι ο Εθνικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λευκωσίας με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.07 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.30 στην ισοπαλία και 3.50 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή. Η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.15.

Τέλος στις 19:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος στο ντέρμπι της ημέρας η Ανόρθωση αγωνίζεται απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.15 στη νίκη της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια, 3.65 στην ισοπαλία και 1.80 στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία.

