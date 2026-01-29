ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε Λιόν-ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός-Ρόμα

Με τους αγώνες της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, που ξεκινούν απόψε στις 22:00, συνεχίζεται η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δράση. Στη «μάχη» ρίχνονται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει κανονικά τη Λιόν, παρά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί με κλειστή την κερκίδα των οπαδών του «Δικεφάλου». Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.30 στη νίκη της γαλλικής ομάδας, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, 3.56 στην ισοπαλία και 3.51 στη νίκη της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, που είναι 12η με 12 βαθμούς.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Γιακουμάκης να έχει πάνω από 1,5 σουτ εντός εστίας προσφέρεται στο 3.65, ενώ το να σκοράρει ο ΠΑΟΚ περισσότερα από 1,5 γκολ αποτιμάται στο 2.75.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός, που βρίσκεται στη 19η θέση με 11 βαθμούς, υποδέχεται τη Ρόμα, 6η στην κατάταξη με 15 βαθμούς. Η Stoiximan δίνει απόδοση 5.64 στη νίκη της ομάδας του Μπενίτεθ, 3.96 στην ισοπαλία και 1.75 στη νίκη των Ιταλών.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζουν η νίκη του Παναθηναϊκού σε οποιοδήποτε ημίχρονο στο 2.87, καθώς και το να έχουν Σφιντέρσκι και Μπακασέτας τουλάχιστον ένα σουτ εντός εστίας, επιλογή που προσφέρεται στο 3.35.

