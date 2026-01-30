ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα η Κύπρος στην κατάταξη της UEFA για το 2025-26!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα η Κύπρος στην κατάταξη της UEFA για το 2025-26!

Είναι κατόρθωμα για τη μικρή μας Κύπρο απέναντι σε χώρες μεγαθήρια.

Στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην 9η θέση είναι η Κύπρος στην τρέχουσα κατάταξη της UEFA για τη σεζόν 2025-26, μετά την ολοκλήρωση της League phase του Champions και του Europa League. 

Οι καλές πορείες της Πάφου η οποία αποχαιρέτησε στη League phase του Champions League, αλλά και των ΑΕΚ-Ομόνοιας που συνεχίζουν στο Conference, έχουν δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να φιγουράρει ανάμεσα σε χώρες-μεγαθήρια.

Η Κύπρος κάνει μάχη για την 15η θέση (στεογγυλοκάθεται σε αυτήν), με την Ελβετία και τα πράγματα είναι θετικά μετά τον αποκλεισμό της Βασιλείας και της Γιουνγκ Μπόις.

Όσον αφορά την Ελλάδα σκαρφάλωσε στην 8η θέση. Στην κορυφή της κατάταξης είναι η Αγγλία με 9 στις 9 ομάδες και 20.958 βαθμούς και πλέον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνει εκεί.

Στη δεύτερη θέση πέρασε η Πορτογαλία, η πραγματική αποκάλυψη αυτών των διοργανώσεων της UEFA (16.600 βαθμοί και τέσσερις από πέντε ομάδες) , ενώ την τρίτη και τέταρτη θέση καταλαμβάνουν, αντίστοιχα, η Γερμανία (16.214 βαθμοί και έξι από επτά ομάδες), και η Ισπανία (15.531 και έξι από οκτώ ομάδες). Οι δύο χώρες που θα έχουν την καλύτερη απόδοση και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή τη σεζόν θα λάβουν τα European Performance Spots (EPS), δηλαδή μία πέμπτη ομάδα στο UCL.

Η ενημερωμένη κορυφαία 10άδα:

1. Αγγλία (9/9) 20.958

2. Πορτογαλία (4/5) 16.600

3. Γερμανία (6/7) 16.214

4. Ισπανία (6/8) 15.531

5. Ιταλία (6/7) 15.500

6. Γαλλία (6/7) 13.750

7. Πολωνία (3/4) 13.625

8. Ελλάδα (4/5) 12.100

9. Κύπρος (2/4) 11.906

10. Δανία (1/4) 11.750

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Τζόκοβιτς «αποκαθήλωσε» τον Σίνερ και οδεύει προς τον 11ο τίτλο του στη Μελβούρνη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα η Κύπρος στην κατάταξη της UEFA για το 2025-26!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξανά με τον φοίνικα στο στήθος ο Ράφα Λόπες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κανένα δάκρυ, μόνο περηφάνια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός:Έκλεισε και τον Μούσα Σισοκό για τη μεσαία γραμμή

Ελλάδα

|

Category image

Γι' αυτό ήρθε στον Απόλλωνα ο Ασουνσάο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Οι παίκτες που θα μπουν στη λίστα θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευθούμε τα αρνητικά στοιχεία της Βικτόρια»

Ελλάδα

|

Category image

Όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Θέλτα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για τους 16

Ελλάδα

|

Category image

Κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Άφιξη Λόπες και ντύνεται ξανά στα κυανόλευκα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Συμφωνία Πάφος FC – Φλουμινένσε για τον Λελέ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έρχεται Κύπρο ο Μαντσίνι

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέναντι στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στο Champions League (Όλα τα ζευγάρια)

Ελλάδα

|

Category image

Παίκτη με θητεία στη Λίβερπουλ απέκτησε ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη