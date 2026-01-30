Φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα η Κύπρος στην κατάταξη της UEFA για το 2025-26!

Στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην 9η θέση είναι η Κύπρος στην τρέχουσα κατάταξη της UEFA για τη σεζόν 2025-26, μετά την ολοκλήρωση της League phase του Champions και του Europa League.

Οι καλές πορείες της Πάφου η οποία αποχαιρέτησε στη League phase του Champions League, αλλά και των ΑΕΚ-Ομόνοιας που συνεχίζουν στο Conference, έχουν δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να φιγουράρει ανάμεσα σε χώρες-μεγαθήρια.

Η Κύπρος κάνει μάχη για την 15η θέση (στεογγυλοκάθεται σε αυτήν), με την Ελβετία και τα πράγματα είναι θετικά μετά τον αποκλεισμό της Βασιλείας και της Γιουνγκ Μπόις.

Όσον αφορά την Ελλάδα σκαρφάλωσε στην 8η θέση. Στην κορυφή της κατάταξης είναι η Αγγλία με 9 στις 9 ομάδες και 20.958 βαθμούς και πλέον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παραμείνει εκεί.

Στη δεύτερη θέση πέρασε η Πορτογαλία, η πραγματική αποκάλυψη αυτών των διοργανώσεων της UEFA (16.600 βαθμοί και τέσσερις από πέντε ομάδες) , ενώ την τρίτη και τέταρτη θέση καταλαμβάνουν, αντίστοιχα, η Γερμανία (16.214 βαθμοί και έξι από επτά ομάδες), και η Ισπανία (15.531 και έξι από οκτώ ομάδες). Οι δύο χώρες που θα έχουν την καλύτερη απόδοση και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή τη σεζόν θα λάβουν τα European Performance Spots (EPS), δηλαδή μία πέμπτη ομάδα στο UCL.

Η ενημερωμένη κορυφαία 10άδα:

1. Αγγλία (9/9) 20.958

2. Πορτογαλία (4/5) 16.600

3. Γερμανία (6/7) 16.214

4. Ισπανία (6/8) 15.531

5. Ιταλία (6/7) 15.500

6. Γαλλία (6/7) 13.750

7. Πολωνία (3/4) 13.625

8. Ελλάδα (4/5) 12.100

9. Κύπρος (2/4) 11.906

10. Δανία (1/4) 11.750