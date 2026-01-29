«Δεν συμφωνήσαμε με Μαγιαμπέλα και αποχώρησε»

O Κώστας Παπαδόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αποδυνάμωση της ομάδας με αφορμή τις πολλές αποχωρήσεις:

«Έχουμε ήδη κάνει δυο μεταγραφές, είναι δυο νεαρών που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα την ομάδα. Αν έχει αποδυναμωθεί η ομάδα ή όχι θα φανεί στο μέλλον, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία του κόσμου. Να δείξουν εμπιστοσύνη στου διοίκηση, Κριτής για όλους το γήπεδο».

Για ενίσχυση ακραίου: «Δεν ξέρω κάτι, είναι ρευστά όλα τώρα. Θα κάνουμε ακόμα μια μεταγραφή, είμαστε σε προχωρημένες επαφές».

Για την αγάπη προς Μαγιαμπέλα: «Είναι αγαπητός σε όλους, έχει ζήσει όλες τις μεγάλες στιγμές. Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία με ανανέωση και αποχώρησε».