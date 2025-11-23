Ευκαιρία για διαιτητές και ΚΟΠ

Η παρουσία ξένων διαιτητών στο VAR στα μεγάλα παιχνίδια της Cyprus League by Stoiximan προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πέραν από το ότι περιορίζει την προκατάληψη για την κυπριακή διαιτησία, που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια λόγω κραυγαλέων λαθών και ιδίως της αναποτελεσματικής αντιμετώπισής τους από την ΚΟΠ, δίνει μια πολύτιμη ευκαιρία στους Κύπριους διαιτητές. Μπορούν να παρατηρήσουν, να μάθουν, να βελτιώσουν την κρίση τους και να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση.

Το ζητούμενο είναι οι Κύπριοι ρέφερι να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, ενώ ταυτόχρονα ο αρχιδιαιτητής Αντόνιο Νταμάτο και η Ομοσπονδία να κρίνουν δίκαια. Μόνο έτσι στον χώρο θα παραμείνουν οι καλύτεροι και αμερόληπτοι διαιτητές.

