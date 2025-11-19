Το «Γήπεδο» δίπλα στον Δημήτρη

Το αθλητικό τμήμα του ΠΟΛΙΤΗ είναι δίπλα στον Δημήτρη Δημητρίου και το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου».

Σχεδόν… σύσσωμο το "ΓΗΠΕΔΟ", που "γεννήθηκε" και μεγαλούργησε από τον Δημήτρη, έδωσε το «παρών» του στην εκδήλωση. Η ιστοσελίδα μας είναι πάντα δίπλα στον Δημήτρη Δημητρίου.

Νυν μέλη του "ΓΗΠΕΔΟΥ" αλλά και συναδέλφοι που πέρασαν από το αθλητικό ένθετο του ΠΟΛΙΤΗ, παρακολούθησαν διά ζώσης τη παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη.

Καλοτάξιδο μάστρε...