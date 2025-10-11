Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Σερβία-Αλβανία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η μάχη για τη δεύτερη θέση στον 11ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026 ανάβει απόψε, με τη Σερβία να υποδέχεται την Αλβανία στις 21:45 σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Με την Αγγλία να έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι δύο βαλκανικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη με στόχο να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους για τα μπαράζ.

Η Stoiximan προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για το μεγάλο παιχνίδι, με τη νίκη της Σερβίας να δίνεται στο 1.72, την ισοπαλία στα 3.50 και την επικράτηση της Αλβανίας στα 5.40. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 2.27, ενώ η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο βρίσκεται στα 2.02.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ακόμη, το να επιτευχθεί το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά δίνεται στα 5.90, ενώ η πιθανότητα καταλογισμού πέναλτι αποτιμάται στα 3.35.

Η Stoiximan συνεχίζει να εμπλουτίζει το στοιχηματικό ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου, προσφέροντας πλήθος επιλογών για κάθε φάση και εξέλιξη του παιχνιδιού, σε μια βραδιά που αναμένεται με ένταση, πάθος και μεγάλες συγκινήσεις.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

