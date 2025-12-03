Premier League: Συνεχίζει τον καλπασμό η Άρσεναλ, τρίτη η Άστον Βίλα, σπουδαίο τρίποντο για Νότιγχαμ

Η εντυπωσιακή φέτος Άρσεναλ επιβλήθηκε 2-0 της Μπρέντφορντ στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι και επανέφερε στους πέντε πόντους τη διαφορά της από την 2η Μάντσεστερ Σίτι. Η Νότιγχαμ απέδρασε με το τρίποντο από το Μολινό και βρέθηκε στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη, τρίτη η Άστον Βίλα με σπουδαία νίκη επί της Μπραίτον του άτυχου Τζίμα.

Μετά από το… διάλειμμα της ισοπαλίας στο Στάμφορντ Μπριζ απέναντι στην Τσέλσι (1-1), η Άρσεναλ επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στα συνήθη αποτελέσματα που φέρνει τη φετινή σεζόν είτε στην Premier League είτε στο Champions League: στις νίκες.

Τελευταίο θύμα της ήταν η Μπρέντφορντ στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι, με τους κανονιέρηδες να επικρατούν με 2-0 στο “Έμιρεϊτς” και να αυξάνουν στους πέντε τους βαθμούς διαφοράς από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι πανηγυρίζοντας τη 10η νίκη τους στις πρώτες 14 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Tα αποτελέσματα:

Μπρέντφορντ – Έβερτον 0-1 (78′ Γκρίλις)

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5 (45′ Σμιθ Ρόου, 57′ Ιγουόμπι, 72′ 78′ Τσουκουέζε / 17′ Χάλαντ, 37′ Ρέιντερς, 44′ 48′ Φόντεν, 54′ αυτ. Μπέργκε)

Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2 (71′ Γκιμαράες, 86′ πεν. Γκόρντον / 78′ 90+5′ Ρομέρο)

Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0 (11′ Μερίνο, 90+1′ Σάκα)

Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4 (9′ 83′ Φαν Χέκε, 29′ αυτ. Τόρες / 37′ 45+4′ Γουότκινς, 60′ Ονάνα, 78′ Μάλεν)

Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1 (44′ Μουνιός)

Γουλβς – Νότιγχαμ 0-1 (72′ Ζεσούς)