ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Premier League: Συνεχίζει τον καλπασμό η Άρσεναλ, τρίτη η Άστον Βίλα, σπουδαίο τρίποντο για Νότιγχαμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Premier League: Συνεχίζει τον καλπασμό η Άρσεναλ, τρίτη η Άστον Βίλα, σπουδαίο τρίποντο για Νότιγχαμ

Η εντυπωσιακή φέτος Άρσεναλ επιβλήθηκε 2-0 της Μπρέντφορντ στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι και επανέφερε στους πέντε πόντους τη διαφορά της από την 2η Μάντσεστερ Σίτι. Η Νότιγχαμ απέδρασε με το τρίποντο από το Μολινό και βρέθηκε στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη, τρίτη η Άστον Βίλα με σπουδαία νίκη επί της Μπραίτον του άτυχου Τζίμα.

Μετά από το… διάλειμμα της ισοπαλίας στο Στάμφορντ Μπριζ  απέναντι στην Τσέλσι (1-1), η Άρσεναλ επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στα συνήθη αποτελέσματα που φέρνει τη φετινή σεζόν είτε στην Premier League είτε στο Champions League: στις νίκες.

Τελευταίο θύμα της ήταν η Μπρέντφορντ στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι, με τους κανονιέρηδες να επικρατούν με 2-0 στο “Έμιρεϊτς” και να αυξάνουν στους πέντε τους βαθμούς διαφοράς από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι πανηγυρίζοντας τη 10η νίκη τους στις πρώτες 14 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Tα αποτελέσματα:

Μπρέντφορντ – Έβερτον 0-1 (78′ Γκρίλις)

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5 (45′ Σμιθ Ρόου, 57′ Ιγουόμπι, 72′ 78′ Τσουκουέζε / 17′ Χάλαντ, 37′ Ρέιντερς, 44′ 48′ Φόντεν, 54′ αυτ. Μπέργκε)

Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2 (71′ Γκιμαράες, 86′ πεν. Γκόρντον / 78′ 90+5′ Ρομέρο)

Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0 (11′ Μερίνο, 90+1′ Σάκα)

Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4 (9′ 83′ Φαν Χέκε, 29′ αυτ. Τόρες / 37′ 45+4′ Γουότκινς, 60′ Ονάνα, 78′ Μάλεν)

Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1 (44′ Μουνιός)

Γουλβς – Νότιγχαμ 0-1 (72′ Ζεσούς)

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πετά εκτός τετράδας τον Άρη με απίθανο buzzer beater του Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Premier League: Συνεχίζει τον καλπασμό η Άρσεναλ, τρίτη η Άστον Βίλα, σπουδαίο τρίποντο για Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπόντα Κάτας στη διοίκηση της Μακάμπι: «Μέχρι να ενισχύσουμε την ομάδα τα προβλήματα δεν θα λυθούν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τρομερή κίνηση από τη Νίκη Βόλου: Οι ποδοσφαιριστές της συμμετείχαν σε προπόνηση τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιασικεβίτσιους: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σίφουνας» στο Μπιλμπάο με υπερηχητικό Εμπαπέ η Ρεάλ, δεν αφήνει την Μπαρτσελόνα να ξεμακρύνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανηγυρική πρόκριση για την Ολυμπιάδα στο Βέλγιο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απίθανο: Παίκτης στη Γερμανία… έκλεψε από αντίπαλο το χαρτάκι με τις οδηγίες του προπονητή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο: Τρία τα ντέρμπι στο... μενού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μ. Λουκά: «Η Καρμιώτισσα είναι ομάδα Α' Κατηγορίας»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Παναθηναϊκός αλλά «καθάρισε» ο Μπακασέτας και… βλέπει τετράδα!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή η Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κετσμπάγια: «Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση - Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Αποκάλυψη βόμβα από Αμερικανό δημοσιογράφο

Category image

Αγχώθηκε η Ανόρθωση, αλλά πήρε το εισιτήριο για τους «16» απέναντι στη μαχητική Καρμιώτισσα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη