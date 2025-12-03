Ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή η Σέλτικ

Νέα εποχή στη Σέλτικ, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή!

Οι πρωταθλητές Σκωτίας, βρήκαν στο πρόσωπο του Βιλφρίντ Νανσί τον αντικαταστάτη του Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν.

Στα 48 του, ο Νανσί ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Καναδά, ως βοηθός στη Μόντρεαλ, στην οποία ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή τη διετία 2021-2022. Στη συνέχεια, πήγε στο MLS και στην Κολόμπους Κρου, με την οποία έκανε γνωστό το όνομά του, κατακτώντας μαζί της το πρωτάθλημα, ενώ αναδείχθηκε και ως ο κορυφαίος προπονητής για το 2024 στις ΗΠΑ!

Πλέον, είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη, αναλαμβάνοντας τη Σέλτικ, η οποία βρίσκεται 2 βαθμούς (έχοντας δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο) πίσω από τη Χαρτς στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα.