ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιο καλά δεν μπορούσε να πάει...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πιο καλά δεν μπορούσε να πάει...

Τα... εύκολα που αποδεικνύονται δύσκολα και η διάθεση που έδειξε η Ομόνοια

Δεν είναι κατόρθωμα να κερδίζεις την Ομόνοια Αραδίππου μέσα στο ΓΣΠ. Είναι φορές όμως, που αυτά τα «εύκολα» παιχνίδια, αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολα και στο τέλος χάνονται βαθμοί που στοιχίζουν στην υλοποίηση των στόχων. Η Ομόνοια από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης απέναντι στα «περιστέρια», έδειξε τις διαθέσεις της και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να πιστέψει πως μπορεί να της κάνει ζημιά.

Παρόλο που ο Χένινγκ Μπεργκ εξέπληξε με κάποιες επιλογές του στην ενδεκάδα. Η απουσία όμως Αγκουζούλ, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Μαέ, Στεπίνσκι σε συνάρτηση με τα συνεχόμενα παιχνίδια, εντός και εκτός των τειχών, έφεραν στην ενδεκάδα παίκτες που δεν λογίζονται βασικοί. Όπως οι Χατζηγιοβάνης, Ντιουνκού, Χαμάς, οι οποίοι κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα και είχαν θετική εικόνα. Ο πρώτος μάλιστα σκόραρε και έδωσε και ασίστ.

Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που κύλησε όπως το ήθελαν ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του. Ξεκαθάρισμα από νωρίς, χρόνος συμμετοχής σχεδόν σε όλο το ρόστερ και χαμηλές εντάσεις από ένα σημείο και μετά μιας και το Σάββατο (17:00) υπάρχει νέα αγωνιστική υποχρέωση, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένας αντίπαλος που έτριξε τα δόντια του σε πολλές ομάδες. Και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, λίγο πριν τα συνεχόμενα ντέρμπι. 

Να σημειωθεί πως στο εν λόγω παιχνίδι, στο οποίο η Ομόνοια είναι τυπικά φιλοξενούμενη, οι φίλοι της μπορούν να καθίσουν στην ανατολική αλλά και στη βόρεια κερκίδα. Θα επιστρέψουν οι τιμωρημένοι (Αγκουζούλ, Μάριτς, Τάνκοβιτς) ενώ θα λείψει ο Εβάντρο που συμπλήρωσε κάρτες. Και νοουμένου πως το επόμενο είναι με την ΑΕΚ, έγινε το αναμενόμενο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Αποκάλυψη βόμβα από Αμερικανό δημοσιογράφο

Category image

Αγχώθηκε η Ανόρθωση, αλλά πήρε το εισιτήριο για τους «16» απέναντι στη μαχητική Καρμιώτισσα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Βαράν: «Όταν πήγα στη Ρεάλ είχα κατάθλιψη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον ο Τζίμας, στον πάγκο ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γερμανία διοργανώτρια του EURO Γυναικών 2029

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς δεν γλιτώνει από τον Χάαλαντ: Έχει σκοράρει απέναντι σε κάθε ομάδα της Premier League!

Ελλάδα

|

Category image

«Λυσσασμένος» Ολυμπιακός, ύψωσε τείχος στον Παναθηναϊκό και έφυγε για τελικό!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Έχουμε καλό σερί, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Πιο καλά δεν μπορούσε να πάει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άρης: Χειρουργήθηκε στο γόνατο και μένει εκτός για σχεδόν δύο μήνες ο Μεντίλ

Ελλάδα

|

Category image

Σύλληψη 22χρονου για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι τέσσερις βαθμοί και ο μετριασμός του ενθουσιασμού

ΑΕΛ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ καθάρισε τον ΟΦΗ, μπήκε 4άδα και... περιμένει

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός για Βαζέχα, Μπασινά, Κυργιάκο και Λέτο: «Ο πράσινος δεσμός δεν ξεθωριάζει ποτέ»

Ελλάδα

|

Category image

«Δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες θέλουν τον Κουτσουπιά, ενδιαφέρον και από Ισπανία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη