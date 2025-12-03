Πιο καλά δεν μπορούσε να πάει...

Δεν είναι κατόρθωμα να κερδίζεις την Ομόνοια Αραδίππου μέσα στο ΓΣΠ. Είναι φορές όμως, που αυτά τα «εύκολα» παιχνίδια, αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολα και στο τέλος χάνονται βαθμοί που στοιχίζουν στην υλοποίηση των στόχων. Η Ομόνοια από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης απέναντι στα «περιστέρια», έδειξε τις διαθέσεις της και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να πιστέψει πως μπορεί να της κάνει ζημιά.

Παρόλο που ο Χένινγκ Μπεργκ εξέπληξε με κάποιες επιλογές του στην ενδεκάδα. Η απουσία όμως Αγκουζούλ, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Μαέ, Στεπίνσκι σε συνάρτηση με τα συνεχόμενα παιχνίδια, εντός και εκτός των τειχών, έφεραν στην ενδεκάδα παίκτες που δεν λογίζονται βασικοί. Όπως οι Χατζηγιοβάνης, Ντιουνκού, Χαμάς, οι οποίοι κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα και είχαν θετική εικόνα. Ο πρώτος μάλιστα σκόραρε και έδωσε και ασίστ.

Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που κύλησε όπως το ήθελαν ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του. Ξεκαθάρισμα από νωρίς, χρόνος συμμετοχής σχεδόν σε όλο το ρόστερ και χαμηλές εντάσεις από ένα σημείο και μετά μιας και το Σάββατο (17:00) υπάρχει νέα αγωνιστική υποχρέωση, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένας αντίπαλος που έτριξε τα δόντια του σε πολλές ομάδες. Και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, λίγο πριν τα συνεχόμενα ντέρμπι.

Να σημειωθεί πως στο εν λόγω παιχνίδι, στο οποίο η Ομόνοια είναι τυπικά φιλοξενούμενη, οι φίλοι της μπορούν να καθίσουν στην ανατολική αλλά και στη βόρεια κερκίδα. Θα επιστρέψουν οι τιμωρημένοι (Αγκουζούλ, Μάριτς, Τάνκοβιτς) ενώ θα λείψει ο Εβάντρο που συμπλήρωσε κάρτες. Και νοουμένου πως το επόμενο είναι με την ΑΕΚ, έγινε το αναμενόμενο.