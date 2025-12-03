Απίθανο: Παίκτης στη Γερμανία… έκλεψε από αντίπαλο το χαρτάκι με τις οδηγίες του προπονητή!
Παίκτης στο Κύπελλο Γερμανίας πήρε από αντίπαλο με το… έτσι θέλω το χαρτάκι με τις οδηγίες του προπονητή.
Απίθανο σκηνικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Χέρτα-Καϊζερλάουτερν για το Κύπελλο Γερμανίας.
Παρότι το ματς ήταν 6-1 υπέρ των γηπεδούχων, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Τόρστεν Λίμπερκνεχτ, θεώρησε σοφό να δώσει χαρτάκι με οδηγίες στους παίκτες.
Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι πρωτοφανές. Ο Ρίτερ είχε το… ραβασάκι στα χέρια του και του το πήρε ο Κοβνάκι. Στη συνέχεια (αφού έκανε… αντιγραφή τις οδηγίες), έκανε κίνηση για να το επιστρέψει στον αντίπαλό του, που δεν έκρυψε την οργή του!
