Απίθανο: Παίκτης στη Γερμανία… έκλεψε από αντίπαλο το χαρτάκι με τις οδηγίες του προπονητή!

Απίθανο σκηνικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Χέρτα-Καϊζερλάουτερν για το Κύπελλο Γερμανίας.

Παρότι το ματς ήταν 6-1 υπέρ των γηπεδούχων, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Τόρστεν Λίμπερκνεχτ, θεώρησε σοφό να δώσει χαρτάκι με οδηγίες στους παίκτες.

Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι πρωτοφανές. Ο Ρίτερ είχε το… ραβασάκι στα χέρια του και του το πήρε ο Κοβνάκι. Στη συνέχεια (αφού έκανε… αντιγραφή τις οδηγίες), έκανε κίνηση για να το επιστρέψει στον αντίπαλό του, που δεν έκρυψε την οργή του!