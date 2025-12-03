ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιασικεβίτσιους: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιασικεβίτσιους: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»

Με στόχο την 6η διαδοχική νίκη στη Euroleague, θα μεταβεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η Φενερμπαχτσέ, για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό (4/12, 21:15), για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Μετά το αρνητικό ξεκίνημα, η πρωταθλήτρια Euroleague 2025 στο Άμπου Ντάμπι, έχει βελτιωθεί και μετρά πέντε διαδοχικές νίκες.

«Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά» δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. 

Συγκεκριμένα, ο «Σάρας» επισήμανε: «Θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που στοχεύει στις υψηλότερες επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Το να παίζεις στον Πειραιά είναι πάντα δύσκολο» δήλωσε αρχικά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και πρόσθεσε:

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε την κίνηση της μπάλας και το ομαδικό τους παιχνίδι, και πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή σε παίκτες όπως οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική σεζόν».

Από τη πλευρά του, ο Ντέβον Χολ, σχολίασε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Ειλικρινά, θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα φέρουμε σωματική δύναμη στο παιχνίδι. Η ψυχραιμία, το σκληρό/φυσικό παιχνίδι και η υπομονή θα είναι σημαντικά για εμάς στον δρόμο προς τη νίκη».

Πηγή: sdna.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πετά εκτός τετράδας τον Άρη με απίθανο buzzer beater του Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Premier League: Συνεχίζει τον καλπασμό η Άρσεναλ, τρίτη η Άστον Βίλα, σπουδαίο τρίποντο για Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπόντα Κάτας στη διοίκηση της Μακάμπι: «Μέχρι να ενισχύσουμε την ομάδα τα προβλήματα δεν θα λυθούν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τρομερή κίνηση από τη Νίκη Βόλου: Οι ποδοσφαιριστές της συμμετείχαν σε προπόνηση τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιασικεβίτσιους: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σίφουνας» στο Μπιλμπάο με υπερηχητικό Εμπαπέ η Ρεάλ, δεν αφήνει την Μπαρτσελόνα να ξεμακρύνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανηγυρική πρόκριση για την Ολυμπιάδα στο Βέλγιο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απίθανο: Παίκτης στη Γερμανία… έκλεψε από αντίπαλο το χαρτάκι με τις οδηγίες του προπονητή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο: Τρία τα ντέρμπι στο... μενού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μ. Λουκά: «Η Καρμιώτισσα είναι ομάδα Α' Κατηγορίας»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Παναθηναϊκός αλλά «καθάρισε» ο Μπακασέτας και… βλέπει τετράδα!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή η Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κετσμπάγια: «Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση - Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Αποκάλυψη βόμβα από Αμερικανό δημοσιογράφο

Category image

Αγχώθηκε η Ανόρθωση, αλλά πήρε το εισιτήριο για τους «16» απέναντι στη μαχητική Καρμιώτισσα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη