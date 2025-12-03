Σπόντα Κάτας στη διοίκηση της Μακάμπι: «Μέχρι να ενισχύσουμε την ομάδα τα προβλήματα δεν θα λυθούν»

Ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας (4/12, 20:00) για την 14η αγωνιστική της Euroleague πέταξε την σπόντα του στη διοίκηση της ισραηλινής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Προφανώς χρειαζόμαστε έναν σέντερ. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα στο μπάσκετ για να το καταλάβεις αυτό. Και κάτι άλλο επίσης.

Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Οι αδυναμίες μας είναι σαφείς. Ας μην νομίζει κανείς λανθασμένα ότι αυτή η διοργάνωση τελείωσε και ερχόμαστε να την κατατροπώσουμε. Μέχρι να ενισχύσουμε την ομάδα, τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν».