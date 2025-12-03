Οι τέσσερις βαθμοί και ο μετριασμός του ενθουσιασμού

Η ΑΕΛ στα δύο ντέρμπι που είχε μπροστά της, με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, αποκόμισε τέσσερις βαθμούς. Ένας απολογισμός που σαφώς και αφήνει ικανοποίηση. Απλώς ο λόγος που δεν υπάρχει αυτός ο ενθουασιασμός έχει να κάνει με την τροπή που πήρε το λεμεσιανό ματς, καθώς προηγήθηκε με 2-0 και ισοφαρίστηκε. Και ήταν σαν να... έχασε.

Σίγουρα στενοχώρησε αλλά πρέπει να την πεισμώσει. Έδειξε πως έχει ικανότητες για πολύ περισσότερα. Αρκεί να βρει σταθερότητα. Ακολουθούν δύο παιχνίδια με ομάδες που έχει κάπως την ετικέτα του φαβορί, αν και πρόκειται για εκτός έδρας δοκιμασίες. Αρχικά με Ομόνοια Αραδίππου και ακολούθως με Ολυμπιακό. Το δύο στα δύο ωστόσο είναι επιβαλλόμενο.

Στο μεταξύ, για αύριο Πέμπτη έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν, πολύ πιθανόν να «συστήσει» τους Ευθύμιο Αγαθοκλέους και Ζοέλ Νταμάχου που θα πάρουν πόστα στην ΑΕΛ, σε μία προσπάθεια πλήρους αναβάθμισης στο οργανωτικό σχήμα. Φυσικά, θα απαντήσει και σε άλλα θέματα που απασχολούν τους φίλους της ομάδας.