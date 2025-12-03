ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι τέσσερις βαθμοί και ο μετριασμός του ενθουσιασμού

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Οι τέσσερις βαθμοί και ο μετριασμός του ενθουσιασμού

Σίγουρα στενοχώρησε αλλά πρέπει να την πεισμώσει

Η ΑΕΛ στα δύο ντέρμπι που είχε μπροστά της, με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, αποκόμισε τέσσερις βαθμούς. Ένας απολογισμός που σαφώς και αφήνει ικανοποίηση. Απλώς ο λόγος που δεν υπάρχει αυτός ο ενθουασιασμός έχει να κάνει με την τροπή που πήρε το λεμεσιανό ματς, καθώς προηγήθηκε με 2-0 και ισοφαρίστηκε. Και ήταν σαν να... έχασε.

Σίγουρα στενοχώρησε αλλά πρέπει να την πεισμώσει. Έδειξε πως έχει ικανότητες για πολύ περισσότερα. Αρκεί να βρει σταθερότητα. Ακολουθούν δύο παιχνίδια με ομάδες που έχει κάπως την ετικέτα του φαβορί, αν και πρόκειται για εκτός έδρας δοκιμασίες. Αρχικά με Ομόνοια Αραδίππου και ακολούθως με Ολυμπιακό. Το δύο στα δύο ωστόσο είναι επιβαλλόμενο. 

Στο μεταξύ, για αύριο Πέμπτη έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν, πολύ πιθανόν να «συστήσει» τους Ευθύμιο Αγαθοκλέους και Ζοέλ Νταμάχου που θα πάρουν πόστα στην ΑΕΛ, σε μία προσπάθεια πλήρους αναβάθμισης στο οργανωτικό σχήμα. Φυσικά, θα απαντήσει και σε άλλα θέματα που απασχολούν τους φίλους της ομάδας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κύπελλο: Τρία τα ντέρμπι στο... μενού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μ. Λουκά: «Η Καρμιώτισσα είναι ομάδα Α' Κατηγορίας»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Παναθηναϊκός αλλά «καθάρισε» ο Μπακασέτας και… βλέπει τετράδα!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου της προπονητή η Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κετσμπάγια: «Δεν μπορώ να δεχτώ τέτοια εμφάνιση - Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει να φύγει από τους Μπακς - Αποκάλυψη βόμβα από Αμερικανό δημοσιογράφο

Category image

Αγχώθηκε η Ανόρθωση, αλλά πήρε το εισιτήριο για τους «16» απέναντι στη μαχητική Καρμιώτισσα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Βαράν: «Όταν πήγα στη Ρεάλ είχα κατάθλιψη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον ο Τζίμας, στον πάγκο ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γερμανία διοργανώτρια του EURO Γυναικών 2029

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανείς δεν γλιτώνει από τον Χάαλαντ: Έχει σκοράρει απέναντι σε κάθε ομάδα της Premier League!

Ελλάδα

|

Category image

«Λυσσασμένος» Ολυμπιακός, ύψωσε τείχος στον Παναθηναϊκό και έφυγε για τελικό!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Έχουμε καλό σερί, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Πιο καλά δεν μπορούσε να πάει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άρης: Χειρουργήθηκε στο γόνατο και μένει εκτός για σχεδόν δύο μήνες ο Μεντίλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη