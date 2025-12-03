«Σίφουνας» στο Μπιλμπάο με υπερηχητικό Εμπαπέ η Ρεάλ, δεν αφήνει την Μπαρτσελόνα να ξεμακρύνει

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Η Ρεάλ νίκησε άνετα την Μπιλμπάο (0-3) στο «Σαν Μαμές» με τον Κιλιάν Εμπαπέ μεγάλο πρωταγωνιστή και επέστρεψε στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Μετά από τρεις σερί γκέλες στη LaLiga, η Ρεάλ αποφάσισε να σοβαρευτεί. Η «βασίλισσα» έκανε επίδειξη ισχύος στο «Σαν Μαμές» νικώντας με 3-0 την Μπιλμπάο για την 19η αγωνιστική (σε παιχνίδι που έγινε πρόωρα λόγω της συμμετοχής των δύο ομάδων στο Σούπερ Καπ τον Ιανουάριο στη Σαουδική Αραβία). Έτσι δεν επέτρεψε στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά τους, που είναι στον έναν βαθμό. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, που είχε δύο πανέμορφα γκολ, αλλά και μια ασίστ.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο μπήκε αποφασισμένη στο ματς και μόλις στο 7’ πήρε κεφάλι στο σκορ, με τον Εμπαπέ να παίρνει την μπάλα λίγο κάτω από το κέντρο, να προσπερνά δύο αντιπάλους και με υπέροχο πλασέ να κάνει το 0-1. Η «βασίλισσα» διπλασίασε το προβάδισμά της στο 42’, όταν οι παίκτες της έπαιξαν… βόλεϊ με το κεφάλι μέσα στην περιοχή των Βάσκων και ο Εμπαπέ «σέρβιρε» με το κεφάλι στον Καμαβινγκά για το 0-2. Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποτελείωσε την Μπιλμπάο στο 59’ με καταπληκτικό σουτ εκτός περιοχής για το 0-3. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε δεν μπόρεσε να απειλήσει σε κανένα σημείο την κυριαρχία της Ρεάλ και έμεινε όγδοη με 20 βαθμούς.

 

 

 

